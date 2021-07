MS bate novo recorde com aplicação de 68.156 de vacina em um único dia

©Ricardo Minela

Mato Grosso do Sul vem batendo recordes de aplicação de vacinas em um único dia desde a última semana. O novo recorde acontece neste sábado (3), em que atinge a marca histórica de 68.156 doses aplicadas em um único dia. MS também assume o ranking nacional como o Estado que mais aplica a segunda dose no país.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a marca no desempenho vacinal é motivo de orgulho. “Esse resultado é o que nos motiva a seguir em ritmo intenso de trabalho, pela certeza de contarmos com equipes comprometidas em todo o nosso estado. Em nome de todos os imunizados, desde que começou essa campanha começou, o meu agradecimento pelo compromisso de todos os profissionais que estão nas linhas de frente e pelo compromisso com as vidas da nossa gente”!





O Estado já vinha batendo o recorde desde o último sábado (26), em que já havia aplicado 34.875 doses de vacinas contra a Covid-19. O fato se repetiu nesta sexta-feira (2), com 57.190 doses aplicadas em um único dia, mesma data em que o Estado iniciou outro marco histórico com o estudo de imunização em 13 municípios da fronteira com a aplicação da vacina da Janssen. Os demais 66 municípios receberam doses adicionais de vacinas para reforçar o esquema vacinal que seriam destinados aos municípios fronteiriços.





A boa notícia não para por aí, depois do Estado receber mais 306 mil doses de vacinas entre Janssen, AstraZeneca e Pfizer. Mato Grosso do Sul recebeu um novo carregamento de vacina ainda nesta sexta-feira (2) sendo 29.250 doses da Pfizer que chegaram às 23h55. Outra remessa chega neste domingo (4) com 38 mil doses da vacina AstraZeneca que chegam às 21h25, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O total de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para este final de semana será de 67.250.





Dados do Vacinômetro MS, mostram que das 2.002.825 doses entre Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde, 1.722.436 foram aplicadas, sendo 1.182.699 na primeira dose ao que corresponde a 44.12% e 482.995 com a segunda dose, o que corresponde a 19.21%. Com dose única aplicadas o Estado já tem registrado 56.889 doses aplicadas. Levantamento nacional destaca também neste sábado (3), Mato Grosso do Sul em primeiro lugar na aplicação da segunda doses.





Referência nacional





Mato Grosso do Sul está à frente dos demais estados em relação a tomadas de ações para o enfrentamento à Covid-19, destacam técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em nova avaliação para o Estado. Além da adoção de medidas não farmacológica como: o uso de máscara e o distanciamento físico. O Estado avança no aproveitamento de doses utilizadas de vacina e no mapeamento genômico tornando-se referência para o país.





Outro levantamento nacional destacou que Mato Grosso do Sul já havia vacinado metade da população adulta do Estado, com índice de 51,8%. Isto significa que a cada dois sul-mato-grossenses adultos, um já havia tomado uma dose de imunizante contra a Covid-19.





O Estado também se tornou destaque na transparência da divulgação dos dados sobre a imunização, sendo classificado no nível “ótimo”, em pesquisa realizada por professores da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e UDESC (Universidade Estadual de Santa Catarina).





Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os resultados positivos são motivos de muitas comemorações. “Temos trabalhado muito para ocuparmos estas posições e acredito que vamos ser o primeiro Estado do país a sair desta pandemia. Para que isto aconteça é preciso que os municípios continuem vacinando no sábado e no domingo. As vacinas que chegam em nosso Estado queremos que a distribuição aconteça na maior velocidade possível. É uma corrida que salva vidas”.









Por: Rodson Lima, SES