Ações do deputado Barbosinha são destacadas em eventos realizados pelo Governo no interior

Presidente da Câmara de Ivinhema, vereador Dema, recepcionou autoridades durante agenda na cidade

O deputado Barbosinha (DEM) acompanhou nesta sexta-feira (2) o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, em agenda de lançamento de novas obras do Governo para a região de Ivinhema e teve destacada a atuação do mandato que exerce pela segunda vez na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





O Governo vai investir mais de R$ 11,5 milhões nos serviços de drenagem no distrito de Amandina e em pavimentação asfáltica na área urbana do município, conforme anunciou o secretário Riedel. “O Estado não cresce se os municípios não crescem, mas para isso o governador Reinaldo Azambuja teve que fazer a lição de casa, promover o enxugamento da máquina, reequilibrar as finanças e tornar Mato Grosso do Sul um estado enxuto”, disse.





Segundo Eduardo Riedel, para isso foi decisiva a participação da Assembleia Legislativa. “Tivemos que adotar medidas duras, que exigiram o esforço e colaboração dos nossos deputados, especialmente aqui agora, dos deputados Barbosinha e Zé Teixeira [presentes na agenda de obras em Ivinhema], que demonstraram essa parceria com o Governo”, reconheceu.





Riedel cumpriu extensa programação que começou quinta-feira (1) por Naviraí e Caarapó e foi concluída nesta sexta em Amambai. Acompanhado do secretário estadual da Casa Civil, Sérgio de Paula, o secretário de Infraestrutura foi recebido em Ivinhema pelo presidente da Câmara, Valdemar Ângelo, o Dema (PDT) e o prefeito Juliano Ferro (DEM) e lideranças regionais como o prefeito de Deodápolis, Valdir Sartori e de Taquarussu, Clóvis do Nascimento.





Reconhecimento





O prefeito Juliano Ferro, o presidente da Câmara de Ivinhema e o deputado Zé Teixeira também falaram sobre as ações do deputado Barbosinha em benefício do Estado e da região que representa com o colega do DEM na Assembleia. “Os deputados Zé Teixeira e Barbosinha foram essenciais para me garantir a legenda e me levar até a Prefeitura, sou grato por essa ajuda e vamos retribuir com muito trabalho”, afirmou o prefeito.





O vereador Dema disse que a presença de Barbosinha na Assembleia e, nesta sexta-feira, reforçando a presença dos secretários de Estado na cidade, “representam a oportunidade que temos para agradecer, em nome do povo de Ivinhema, por tudo o que ele tem feito por Mato Grosso do Sul, seja como presidente da Sanesul no Governo passado, como secretário de Segurança e nesses dois mandatos de deputados estadual, fortalecendo a ação do Estado em favor dos municípios”.





Zé Teixeira lembrou que o governador Reinaldo consegue fazer um Governo “desprendido e diferenciado” porque conta com 24 deputados estaduais que tem compromisso com o Estado, não nega o apoio e está sempre presente, “porque temos compromisso com o eleitor, com as pessoas e se estamos aqui para destacar o Governo municipalista dessa dupla Reinaldo-Eduardo é porque participamos da recuperação do Estado, eu e o Barbosinha ajudamos pra isso e hoje o Mato Grosso do Sul tem um caixa forte para se destacar entre os demais estados brasileiros”.





O deputado Barbosinha retribuiu dizendo que essa ação regional é resultado do Governo municipalista implantado pelo governador Reinaldo Azambuja e que tem no secretário Riedel o grande tocador de obras e incansável fiscalizador de todo o trabalho que é realizado no estado inteiro.





“Assim como vemos em Dourados, a marca do Governo está enraizada em todos os municípios, são obras em andamento, ordens de serviços e de execução de novas obras e de frentes de trabalho que trazem o resultado da ação regional”, saudou Barbosinha ao participar do ato com os secretários de Estado em Ivinhema, onde também foram entregues títulos da habitação popular a 27 famílias que receberam a baixa da hipoteca dos imóveis conquistados junto ao Estado.

Vereadores Claudião do Raio-x, Dema e Bira, com o prefeito Juliano, Barbosinha e Riedel, em Amandina















ASSECOM