HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Troque mensagens com amigos, circule nas redes e movimente a vida social. O domingo favorecerá amizades e envolvimento com a coletividade. Use seu poder de liderança para o bem de todos. Compartilhe informações relevantes de fontes sérias e enriqueça discussões. Aproveite também para cuidar do corpo e do seu equilíbrio. Entendimento com a família.



Touro - 21/04 a 20/05





Visualize onde quer chegar e planeje os próximos passos na carreira. O domingo trará visão de futuro e decisões da vida familiar. Momento gostoso para curtir os filhos, ou uma programação diferente com o par. Espalhe esperanças e alegria nas interações de hoje. Empatia com os acontecimentos coletivos aumentarão o engajamento em projetos sociais. Ajude a quem puder.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Atividades ao ar livre farão bem ao espírito. Aproveite o domingo para se aproximar da natureza, caminhar no parque, treinar, cuidar das plantas e deixar a casa mais bonita. Evite perder dinheiro com decisões impulsivas. O momento cobrará planejamento financeiro e estratégias para manter o orçamento equilibrado. Comunicações estarão abertas. Espere por novidades atraentes.



Câncer - 21/06 a 21/07





Um mergulho nos sentimentos trará respostas existenciais e íntimas. Aproveite o domingo para se fortalecer interiormente e planejar o futuro. Caminhos de crescimento financeiro estarão mais claros. Tome decisões de investimentos com calma e evite julgamentos precipitados. Espalhe energias positivas nas redes e amplie relações. Conexão carinhosa com alguém de longe.





Leão - 22/07 a 22/08





Tome iniciativas nas relações e comece uma fase nova. Clima carinhoso nas interações darão sabor ao domingo. Aproxime amizades, compartilhe sonhos e sentimentos, inicie relacionamentos virtuais motivadores e amplie seu universo. Amigos de longe farão contato. Trabalho cobrará organização. Se planejar direitinho, você dará conta de todas as demandas.





Virgem - 23/08 a 22/09





O domingo será de trabalho. Elimine tarefas pendentes, organize a agenda da semana, responda mensagens e estruture melhor as atividades de rotina. Esta fase que antecede seu aniversário trará autoconhecimento e sintonia com a espiritualidade. Faça um balanço dos últimos tempos, avalie perdas, ganhos e expectativas. Algo maior se desenhará para o futuro.



Libra - 23/09 a 22/10





Clima divertido e alegre neste domingo. Aproveite para fazer suas coisas, curtir momentos carinhosos com os filhos, ou o par e falar com quem está longe. Planejamento de viagens, cursos e planos de desenvolvimento ganhará riqueza de detalhes. Determine metas mais altas com respaldo de amigos, mestres ou conceitos bem definidos. Segurança nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho da família fará diferença no seu dia. Aproveite o domingo para se fortalecer interiormente e firmar suas bases afetivas. Sonhos com uma viagem a dois criarão um clima mágico no amor, mesmo que ainda não dê para programar datas. Pesquise roteiros atraentes e descubra lugares exóticos. Hora de explorar culturas diferentes e enriquecer a bagagem cultural.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Converse com irmãos, circule nas redes, descubra informações relevantes e compartilhe conteúdos culturais enriquecedores. Desejos de viajar ficarão mais fortes neste domingo. Pesquise opções. Amizades de longe abrirão portas e viabilizarão novos planos. Cumplicidade com a família. Planeje mudanças e resolva assuntos financeiros. Amor e carreira andarão juntos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Proposta de longe despertará grande entusiasmo. O que parecia impossível poderá se tornar viável, neste domingo. Conversas num tom profundo determinarão os rumos da vida íntima. Concilie interesses com o par e decida mudanças. Resolva assuntos financeiros e ganhe tranquilidade. Conte com apoio da família e equilibre o orçamento. Viagem favorecerá o amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Adiante algumas tarefas para ganhar tempo livre durante a semana. Com Lua em seu signo, necessidades pessoais estarão em primeiro lugar. Esclareça sua posição e estabeleça limites claros nos relacionamentos. Hora de conter gastos excessivos e focar nos assuntos práticos, com atitude nas relações. Mudanças na rotina e nos hábitos beneficiarão a saúde.



Peixes - 20/02 a 20/03





Durma mais, descanse, medite e solte a imaginação. Domingo gostoso para não fazer nada. Respeite seu ritmo e sensibilidade. A intuição será uma bússola poderosa. Evite fazer concessões nos relacionamentos. Deixe a vida fluir, tudo se resolverá a seu tempo. Conversas carinhosas aproximarão os filhos, ou alguém especial. Sonhos e expectativas no amor.





Por: ROSA DI MAULO