PM de 54 anos é encontrado morto em sítio

Policial aposentado era morador de Nova Andradina e estava em Bataguassu quando morreu

Policial aposentado, Jonas Rufino da Silva, 54 anos ©Reprodução Jornal da Nova

Policial militar reformado de 54 anos foi encontrado morto em seu sítio, na cidade de Bataguassu, na noite de ontem. Vizinho do local encontrou Jonas Rufino da Silva morto e acionou a polícia. O militar era morador de Nova Andradina e a suspeita inicial é de latrocínio, já que a caminhonete da vítima, uma S-10 prata não foi localizada.





Polícia Civil e a perícia estão no local para verificar o crime. Jonas foi encontrado com ferimento da cabeça ao lado de uma poça de sangue. Segundo o vizinho que acionou a polícia, não há sinais de arrombamento no sítio.





Alerta foi emitido pelas forças policiais para identificação da caminhonete de Jonas, que é procurada. O policial atuou 8º Batalhão de Polícia Militar de Nova Andradina e se aposentou como soldado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Lucia Morel