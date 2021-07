Domingo ensolarado e seco em todas as áreas do Estado

O domingo (25) em Mato Grosso do Sul deve manter as condições que vem sendo registradas nos últimos dias de predomínio de sol e baixos níveis de umidade relativa do ar. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não há expectativa de chuva.





A amplitude térmica segue marcando presença com madrugadas mais frias e tardes quentes. A meteorologia prevê variação entre 12°C na região norte a 38°C na região pantaneira.





Na capital do Estado, as condições são de tempo firme com sol forte durante todo o domingo. As temperaturas podem variar entre 20°C a 31°C.









Por: Mireli Obando