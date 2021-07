Frente fria avança e muda o clima em regiões de Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira

Uma frente fria avança pelo Sul e vai mudar as condições do tempo em algumas regiões do Brasil e também de Mato Grosso do Sul nos próximos dias.





Essas mudanças incluem um pouco de chuva para as regiões sul e sudoeste, mas o grande destaque será para a massa de ar polar que vem em seguida e traz de volta o clima de inverno especialmente nos municípios da região sul e leste do Estado que poderão ter madrugadas com mínimas de 5°C no início da próxima semana.





As demais áreas de MS terão uma leve redução nas temperaturas máximas, mas nada comparado ao último evento de frio do mês de junho.





Nesta quinta-feira (15) aumentam as condições para chuva em áreas do extremo sul. No restante do Estado o ar seco segue atuando, mantendo o dia ensolarado, quente e com tempo firme.





Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 20% durante a tarde, aumentando os riscos de incêndios florestais e também a saúde.





Nestas condições, a recomendação de especialistas é aumentar a ingestão de líquidos, evitar exposição direta ao sol e atividades físicas nas horas mais quentes do dia, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 14°C e a máxima pode chegar aos 37°C na região pantaneira.





Em Campo Grande o sol aparece entre poucas nuvens, e as temperaturas podem variar entre 17°C a 32°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Climatempo e Cemtec)