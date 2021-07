Emendas do deputado Marçal Filho atendem saúde, educação e esporte em MS

deputado estadual Marçal Filho (PSDB) ©ARQUIVO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destinou emendas no valor de R$ 1,5 milhão para atender municípios de Mato Grosso do Sul. A solenidade de liberação de recursos aconteceu nesta quarta-feira (14) na Governadoria em Campo Grande.





Áreas como saúde, educação, assistência social e esporte recebem atenção especial do deputado. "Trata-se de recurso com fim específico, para atender entidades, escolas e prefeituras que apresentaram documentações solicitadas e projetos que atendam a comunidade", explica o deputado.





Neste ano, os 24 deputados estaduais têm R$ 1,5 milhão cada para destinar aos municípios e entidades. Um total de R$ 36 milhões, divididos entre indicações foi repassado para o auxílio a entidades e para a atenção aos 79 municípios.





Marçal Filho destaca que a liberação de recursos para os municípios e entidades é fundamental no momento da pandemia. “É esse o tipo de parceria, com as cidades, que temos que construir para diminuir as dificuldades”, disse na solenidade do evento.





Na educação, o deputado destinou emendas para a aquisição de ares condicionados, mobílias, computadores, lousas e equipamentos de segurança. Na saúde os recursos foram destinados a compra de veículos para transporte de pacientes, ambulância UTI, compra de medicamentos e trailer de consultório médico para atendimento da população de comunidades residentes distantes de perímetro urbano, com procedimentos médicos e exames.





Na área assistencial e de esporte Marçal Filho destinou emendas para aquisição de castramóvel para atender cães e gatos e de materiais esportivos e de contratação de profissionais de educação física para o desenvolvimento de projetos nas comunidades.





As emendas parlamentares de 2021 foram divididas nesta edição em 70% para saúde, 10% educação, 12% assistência social e 8% nas áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura.





ASSECOM