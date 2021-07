HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Uma brisa suave refrescará os relacionamentos e dará leveza ao amor. Antigas dores se dissolverão. Encerre dinâmicas do passado e comece uma fase de harmonia e de estabilidade na vida íntima. O carinho de amizades de longa data estará presente, compondo uma atmosfera protetora. Firme relações. Parcerias e associações serão positivas. Sintonia com a família.



Touro - 21/04 a 20/05





Conversas motivadoras com o par, filhos ou irmãos darão sabor ao dia. Encontre soluções criativas para concretizar planos pessoais e apoiar a família, sem estourar o orçamento. A busca de maior estabilidade profissional e financeira inspirará novos projetos. Ótimo momento para ampliar comunicações e contatos, divulgar o trabalho e firmar contratos. Clima quente no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Criatividade, entusiasmo e brilho não faltarão hoje. Conquiste novos espaços e ligue o radar nas oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Você poderá receber proposta atraente ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Fase de sucesso e de abertura a novas experiências. Ganhe projeção e impulsione a carreira. Estabilidade e harmonia no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Cuide do patrimônio, das posses, da família e invista em mais conforto. Bases materiais e afetivas fortes darão segurança. Espere por conquista na área financeira e decida investimentos. Conexões internacionais abrirão portas. Avalie os sonhos e promova as mudanças desejadas no projeto de vida. Novo ciclo pela frente. Jogue a autoestima para cima e vá à luta. Poder em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Palavras doces, gentilezas e empatia marcarão as interações de hoje. As comunicações estarão abertas. Investigue mistérios e segredos. O dia trará informações reveladoras e serenidade para fazer as melhores escolhas. Um longo ciclo chegará ao fim. Ótimo momento para decisões de vida e novos começos. Inicie relações, promova mudanças no lifestyle e abra novos caminhos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Pense coletivamente, amplie a participação social e fortaleça a posição na equipe. Grande empatia nas interações de hoje formarão uma rede forte ao seu redor. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas. Proposta de trabalho extra aumentará os rendimentos. Amor com fantasias românticas e expectativas. Novo romance poderá começar como amizade. Casamento em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Com Lua em seu signo, o dia convidará aos cuidados de beleza, da saúde e avaliação dos sonhos. Emoções à flor da pele pedirão um pouco de resguardo hoje. Bom para pensar no futuro, no plano de carreira e apostar no sucesso dos empreendimentos. Conte com empatia e brilhantismo nas reuniões de trabalho, entrevistas e apresentações. Novas amizades à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Diminua a velocidade e dê atenção aos sentimentos. O dia pedirá calma nas decisões e espaços de relaxamento. Aumente a sintonia com a força interior e a espiritualidade. O ditado “a fé moverá montanhas” estará valendo hoje. Conte com sorte e oportunidades inesperadas. Tudo fluirá positivamente, não crie fantasias negativas. Com paciência, você chegará onde quer.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Acordos com a família diminuirão pressões. O dia trará apoio de amizades e propostas estimulantes. Decida mudanças e concretize planos. Você poderá conquistar um benefício na Justiça, ou formalizar uma parceria com alguém de longe. Não se envolva com boatos e jogos de poder na equipe. Manter a diplomacia será fundamental nas interações de hoje. Guarde segredo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aprove um projeto, lance um empreendimento e ganhe projeção na carreira. O dia trará popularidade e sucesso no trabalho. Bom momento também para desenhar estratégias e garantir segurança financeira para o futuro. Pesquise informações sobre plano de saúde, seguros e investimentos e diminua angústias. A fase anuncia bons acordos e decisões inteligentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Embarque numa onda de energia positiva e garanta excelentes resultados no trabalho. Você poderá conquistar clientes, aquecer negócios ou ganhar aumento de salário. A fase trará crescimento financeiro, prestígio e segurança. Mudanças nos hábitos e na rotina favorecerão a saúde. Boas notícias de longe. Realize sonhos no amor. Poder de conquista em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sentimentos profundos e troca de confidências esquentarão o clima na vida íntima. O amor será fonte de prazer e de inspiração para novas conquistas no trabalho. O dia trará projetos para a casa e harmonia com a família. O ambiente social poderá mudar nesta fase. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Atividade física manterá a saúde equilibrada.





Por: ROSA DI MAULO