Empresa de apostas doa cerca R$13 mil para entidade assistencial

Outra empresa do ramo da jogatina que tem se preocupado com os efeitos adversos da crise sanitária, é a fabricante de baralhos Copag. Em meio a um período de isolamento social, a companhia, que é a maior produtora de cartas do Brasil, tem promovido uma campanha que incentiva a socialização através de jogos de cartas com os amigos e familiares. Com o intuito de promover a melhoria da saúde mental, assim como o aumento da autoestima e confiança.