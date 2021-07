BATAGUASSU| Akira anuncia instalação da empresa Vale Urucum no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) anunciou a instalação da empresa Vale Urucum Indústria e Comércio Limitada no munícipio. A assinatura da concessão da área das antigas incubadoras da Regina Festas localizadas no bairro Jardim Santa Luzia foi formalizada ontem, dia 27 de julho em ato realizado no gabinete municipal com a presença do investidor Eduardo Augusto de Lima Giuliani e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel.





De acordo com Giuliani, a Vale Urucum atua na área do beneficiamento de urucum (colorau). O empresário comenta que a empresa irá iniciar o projeto de reforma do prédio cedido pelo município, que deve ser concluído no prazo de 60 dias.





Giuliani disse ainda que a proposta inicial da empresa é gerar em torno de 10 empregos diretos no município.





Akira comentou sobre a importância da vinda de mais uma empresa para Bataguassu e destacou que o município está em pleno desenvolvimento e em busca da geração de novos postos de trabalho para a população. “Nosso compromisso é gerar emprego e renda para a população proporcionando qualidade de vida aos munícipes”, frisou o gestor.





O prefeito disse ao investidor que a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente está a disposição para articular com produtores rurais reuniões a fim de incentivar a produção local da cultura, já que as características climáticas da região são propícias para o cultivo da espécie nativa.





“Nossa administração visa diversificar os segmentos econômicos da cidade. Estamos também buscando produtores para atuar na área da sericultura”, salientou Akira.





Essa é a quinta empresa a se instalar no município através do empenho da atual administração. Por meio do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata), nos últimos sete meses, foram formalizadas a instalação do Serpentarium Guassu; empresas Daniel Pescados e ConcreArt Concreto e Argamassa Ltda, que respectivamente se instalarão no Distrito de Nova Porto XV e que tem a proposta de gerar inicialmente 16 empregos diretos. Já a empresa Thermo-Iso (especializada em Poliestireno Expandido (isopor), material utilizado para a fabricação de telhas, placas para colchões, blocos para lajes entre outros produtos) iniciou os serviços de terraplanagem em uma área do Polo Empresarial na última semana e irá oferecer 120 empregos diretos até a sua fase final de implantação no município.





PRODEBATA





A instalação de empresas em Bataguassu é permitida através do Prodebata. O programa tem o objetivo de incentivar as atividades de produção comercial e industrial do município e propor investimentos para promoção da criação de postos de trabalho através da cessão de áreas e também da disponibilização de in centivos, do ponto de vista econômico e de infraestrutura, para a atração de empresas.

Todo o processo é acompanhado pelo Conselho Diretor de Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Condebata), que é responsável por avaliar a possibilidade de investimentos. Caso a empresa esteja em acordo com as exigências da Lei do Prodebata (Lei Municipal nº 2.195, de 14 de agosto de 2014) e também se houver área disponível, a empresa é contemplada com a cessão de uso da área, desde que o projeto da organização seja aderente ao que o município preconiza para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Mais informações sobre o Prodebata podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente que fica localizada na rua Rio Brilhante, 405, centro, próximo à praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda).

