DOURADOS| Alan Guedes recebe associação de moradores e debate próximas ações no Pelicano

Pavimentação é o principal pedido, mas para dar início é preciso que o estudo latifundiário seja concluído

O prefeito Alan Guedes recebeu a Amcap (Associação de Moradores do Carisma, Pelicano e Residencial Pelicano) para tratar sobre as obras de infraestrutura na região. O principal pedido é a pavimentação das vias, mas antes de tudo a Semop (Secretaria Municipal de Obras) tem desenvolvido um projeto de regulamentação fundiária, pois alguns terrenos invadem a via pública.





“Nós temos buscado alternativas para realizar ações de infraestrutura na região do Pelicano, mas, temos entrado em contato com os moradores que demarcaram seu terreno em áreas que correspondem a via pública. Primeiro, é preciso concluir o projeto de regularização fundiária e retirar os muros e cercas que impedem a passagem das máquinas”, destaca.





A reunião ocorreu ontem (30). Já existe um projeto inicial que faz o mapeamento dos terrenos existentes no bairro. Inicialmente, dois terrenos apresentam irregularidades e a prefeitura já iniciou as tratativas para resolver essas questões. O secretário municipal de Obras, Luis Gustavo Casarin, explicou que primeiro é preciso concluir todo o processo burocrático para iniciar o estudo de quanto a obra pode custar.





“Para definir quando as obras irão se iniciar e quanto pode chegar a custar todo o trabalho, primeiro é preciso concluir o projeto do bairro. Com isso nós vamos saber o que já foi feito e quais as necessidades. Nós sabemos que parte do bairro possui asfalto e sistema de drenagem, mas esse estudo vai mostrar como esse trabalho poderá ser feito”, aponta.





Com isso, após a conclusão dos estudos e do projeto, as obras estarão facilitadas, já que parte da drenagem está construída. A reunião foi um pedido do vereador Olavo Sul, estiveram presentes representando a associação, Karina Teixeira e Ezequiel Barboza.





ASSECOM