DOURADOS| Após 90 dias, Município não registra nenhuma notificação de óbitos

As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Sems hoje (1º)

Pela primeira vez desde março, Dourados registra dia sem notificações de óbitos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje (1º) pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas, isso tanto de douradenses, quanto de residentes de outros municípios, marco que não era registrado desde o dia 25 de março.





O boletim ainda apresentou um número maior de pessoas recuperadas, 97, do que quando comparamos com novos casos, em que foram registrados 70 positivos. Ainda temos 98 pessoas internadas, sendo 35 em leitos de enfermaria e 63 de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Segundo o secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena, reforça a importância do lockdown. “A redução na taxa de mortalidade no município é algo muito positivo, que começamos a registrar após as ações do lockdown”, aponta.





O prefeito Alan Guedes ressalta que isso é um exemplo de as ações realizadas no município no início do mês de junho ainda tem apresentado o resultados. “Esse é um exemplo de que as medidas de biossegurança ainda não devem ser abandonadas, portanto, usar máscara e álcool em gel continua sendo muito importante, além de manter o distanciamento social”, destaca.





