DOURADOS| Prefeito Alan Guedes assina termo de Cooperação Técnica com a Embrapa Agropecuária Oeste

Acordo foi firmado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf)

O Prefeito Alan Guedes visitou a Embrapa Agropecuária Oeste nesta quarta-feira (30). Na ocasião foi assinado, por meio da Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar), o termo de Cooperação Técnica com a Embrapa. A proposta, segundo o prefeito, é trazer a Embrapa para mais perto da prefeitura e consequentemente para a comunidade.





“Queremos aproveitar todo capital intelectual da Embrapa e acredito que esse termo é o primeiro de muitos que vamos fazer juntos. A expectativa da visita à unidade foi totalmente superada. A Embrapa tem uma gama de serviços e variedades que podemos aproveitar muito. Eu, por exemplo, tenho uma vontade de abrir uma Escola de Aplicação no contra turno das crianças e creio que o trabalho rico em pesquisa que a Embrapa realiza aqui tem que ser aproveitado nesta proposta também”, destaca Alan.





Ademar Roque Zanatta, Semaf (Secretário Municipal de Agricultura Familiar) destacou que a união dos esforços vai resultar em pontos positivos. “Agradeço ao prefeito por confiar no nosso trabalho, experiência e quero afirmar aqui que estamos juntos. Vamos literalmente dar muitos frutos”, ressalta.





“Estamos muito lisonjeados com a visita e queremos ressaltar que com simplicidade no viver e vontade no fazer, o prefeito pode contar com a Embrapa. Vamos fazer essa caminhada para fortalecer o município de Dourados, onde resido há 13 anos”, disse Harley Nonato de Oliveira, Chefe-Geral da Embrapa.





Também participaram da visita Auro Akio Otsubo, Chefe-Adjunto de Transferência de Tecnologia, Érica Alves Bonin, Chefe-Adjunta de Administração, Walder Antonio Gomes de Albuquerque Nunes, Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento.





ASSECOM