Menina de 15 anos é estuprada por passageiro durante corrida em carro de aplicativo em Campo Grande

Carro seria de uma locadora e teria se envolvido em acidente recente

A mãe de uma menina de 15 anos procurou a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), durante a madrugada deste sábado (24) após a filha ser estuprada dentro de um carro de aplicativo, em Campo Grande.





O crime aconteceu por volta das 22 horas desta sexta-feira (23), quando a menina chamou por um carro de aplicativo para buscar uma pizza, sendo que no aplicativo avisava que a corrida será compartilhada. A adolescente aceitou, mas durante o trajeto, o motorista mudou o itinerário.





O motorista parou em uma rua escura e deserta, sendo neste momento que o passageiro deu tapas no rosto da garota e a estuprou por cerca de 50 minutos. Durante o estupro, o motorista do carro dava instruções para o autor não deixar marcas no corpo da menina.





Ele anda chegou a fazer ameaças dizendo que sabia onde ela morava. Em seguida ao crime, a garota foi deixada em uma rua pela dupla. Ela pediu por outro motorista de aplicativo para voltar para casa, quando contou mãe o que havia acontecido.





Com a placa do carro foi descoberto que o veículo, um Argo de cor preta, era alugado e que recentemente havia se envolvido em um acidente. Nenhum dos autores foi encontrado. O caso será investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Felipe Ribeiro