Detran-MS abre vagas para psicólogos atuarem em processo de emissão e renovação de CNH

Inscrições devem ser realizadas pelo canal online do departamento

Detran-MS anuncia oportunidade para psicólogos ©Divulgação / Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta segunda-feira (5) o credenciamento para psicólogos interessados em fazer parte dos trabalhos de emissão e renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Para participar, basta apenas inscrever-se no site do departamento a partir do dia 20 de julho.





O processo deve ser feito a partir da digitalização dos documentos obrigatórios junto à ficha de credenciamento, que deverão ser encaminhados em formato “pdf”, pelos canais digitais.





Segundo a diretora de Habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab, o procedimento online facilita o atendimento. "Todo credenciamento acontece de forma online. Os documentos são anexados e encaminhados pelo portal. Então, é mais uma modernidade e facilidade para os profissionais interessados que não precisam fazer nenhum deslocamento para se candidatar", disse.





Requisitos





O psicólogo interessado na oportunidade deve ter, no mínimo, dois anos de formação, inscrição regular no Conselho Regional de Psicologia do Estado, título de Especialista em Psicologia do Trânsito reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia e não exercer cargo e/ou função pública com dedicação exclusiva nas esferas Municipal, Estadual ou Federal.





O profissional também não pode ter relação de parentesco até terceiro grau, vínculo trabalhista ou associativo com proprietários de Centros de Formação de Condutores e/ou Despachantes, que exerçam suas atividades nos municípios onde os profissionais devam prestar serviços.





Ainda, não pode ser servidor público em exercício ou que exerça cargo ou função pública no Detran-MS; não possuir relação de parentesco até terceiro grau, vínculo trabalhista ou associativo com servidor público em exercício ou que exerça cargo ou função pública no Detran; tem de ter disponibilidade de carga horária para realizar atendimentos à demanda definida pelo Departamento.





Os exames psicológicos para emissão e renovação da carteira de habilitação são realizados na Central de Exames do Detran-MS, localizada no Pátio Central. No local, o atendimento comporta 500 pessoas por dia.





Fonte: Midiamax

Por: Felipe Ribeiro