Produção de Campo Grande é a vencedora do concurso "Caminho das Águas" em MS

O filme "Goteira Musical" ( https://www.youtube.com/watch?v=Ck9yHiaO6UE&t=88s ), realizado pela ONG Som e Vida de Campo Grande foi a produção vencedora no concurso do projeto "Caminho das Águas" no estado de Mato Grosso do Sul. O concurso, que conta com a parceria da Águas Guariroba e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), consiste na produção e disponibilização de materiais pedagógicos sobre o Ciclo da Água, na realização de oficinas on-line e em um concurso cultural que premia as escolas, professores e alunos participantes.





Com a participação de alunos da turma de violino, a ONG Som e Vida apresentou um curta musical abordando temas como o cuidado com a água e o meio ambiente. Para Cibelle Alves, diretora da produção e voluntária da ONG, o projeto foi importante para ingressar os jovens para temas importantes como a preservação do meio ambiente através da arte.





“Foi gratificante demais para a toda equipe a produção deste material e uma grande surpresa termos vencido. Nós aprendemos muito debatendo o cuidado com a água, até mesmo durante a criação do material, onde exercíamos essa conscientização sobre o desperdício da água. É importante trazermos esse tema aos jovens desde cedo para que seja praticado durante toda a vida”, afirma Cibelle.





“Caminho das Águas”, projeto inédito envolvendo tecnologia, meio ambiente e educação, com patrocínio da Aegea Saneamento em Rondônia em parceria com as Secretarias Municipais de Educação das cidades de Ariquemes, Buritis, Rolim de Moura e Pimenta Bueno. A iniciativa promoveu oficinas gratuitas de produção de vídeo de curta metragem, a partir da técnica de stop motion, estimulando estudantes sobre a conscientização e o aprendizado da importância da água para o planeta.





Ao todo, 38 filmes foram inscritos de 10 estados brasileiros: Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Cada estado elegeu através de votação popular.





O projeto premiará a escola com um projetor, o/a educador/a com um tablet e a turma de alunos com livros selecionados sobre o meio ambiente. Confira os filmes vencedores:





‘A DONA IGUANA ENSINA A CRIANÇADA A CUIDAR DA ÁGUA’





Prof. Christia Tayman Mota Gouveia - CMEI Onias Bento da Silva / Manaus-AM;





‘ÁGUA É...’





Prof. Rachel Treptow Quispe - CMEI Helena Moreira Corrêa / Serra-ES;





‘O CICLO DA ÁGUA’





Prof. Aldenir Moreira da Silva Lima - EMEF Edgard Schalcher / Timon-MA;





‘S.O.S ÁGUA’





Prof. Leusenir Souza de Paula - EMEF Nossa Senhora Aparecida / Primavera do Leste-MT;





‘A GOTEIRA MUSICAL’





Cibele Alves - ONG Som e Vida / Campo Grande-MS;





‘ÁGUA VIVA’





Prof. Rejane Batista e Silva - EM Marcílio Flávio Rangel de Farias / Teresina-PI;





‘CRIE E ANIME’





Prof. Aline Duarte da Silva - EM Therezinha Pedrosa / Iguaba Grande-RJ;





‘TODOS PELA ÁGUA’





Prof. Gilvany Santos Batista - EMEIEF Jorge Luiz Moulaz / Ariquemes-RO;





‘MINHA CASA SUA CASA’





Prof. Vanessa Silva dos Santos - CMEI Peixinho Dourado / São Francisco do Sul-SC e





‘É A GOTA D’ÁGUA”





Prof. Laís Cordeiro Rodrigues - EM José Antônio de Oliveira / Piracicaba-SP.













Por: Jefferson Gonçalves