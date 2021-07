Ampliação das ações de combate a violência sexual de crianças e adolescentes é tema de reunião

O Deputado Estadual Herculano Borges reuniu com o Governador Reinaldo Azambuja na tarde desta segunda-feira (5), juntamente com a Rede de Proteção à Infância de Mato Grosso do Sul para discutir maneiras de ampliar políticas públicas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.





Composto por integrantes da sociedade civil organizada e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a Rede de Proteção entregou ao governador um documento com as principais demandas do grupo, elaborado após ações do programa “Maio Laranja”.





Na reunião, o governador citou exemplos de investimentos que podem ser feitos: fortalecimento dos conselhos tutelares, ampliação de estruturas esportivas e interiorização de delegacias especializadas de polícia.





“A Rede vai definir ações para o Governo implementar, a intenção é tornar Mato Grosso do Sul referência nacional. Agora vamos dar continuidade na estruturação da Rede. Agradeço desde já o apoio do Governo Estadual", destacou Herculano.





Também participaram dos debates a coordenadora de Infância e Juventude do TJMS, desembargadora Elizabete Anache; a defensora pública geral de MS, Patrícia Cozzolino; a promotora de Justiça de Dourados, Fabrícia Barbosa Lima; a delegada Franciele Candotti, da DEPCA; o presidente do CREF-MS, Joacyr Lima de Oliveira Júnior; e a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado, Luciana Azambuja.





Ainda acompanharam as discussões pelo Governo do Estado os secretários estaduais Flávio César (Governo e Gestão Estratégica) e João César Mattogrosso (Cidadania e Cultura).





