Conheça as principais razões pelas quais os times de futebol investem em esportes eletrônicos

O futebol é um dos maiores esportes do mundo e os clubes ao redor do planeta são empresas enormes que geram receitas bilionárias a cada temporada. No entanto, no ano de 2020 estamos presenciando uma grande transição para o universo digital, onde os times investem cada vez mais no setor de eSports, seja através de campanhas de marketing ou criando uma equipe competitiva.





Os esportes eletrônicos são um mercado em crescimento exponencial e já há algum tempo chamaram a atenção de várias entidades esportivas, incluído alguns dos grandes clubes brasileiros. Devido à enorme exposição e oportunidade de desenvolvimento como marca jovem, os eSports são a nova maneira de estar ativo e engajado digitalmente (somente comparável aos jogos de cassino online ) e isso pode ser considerado apenas o início de uma nova era.





A principal razão do surgimento dessa nova modalidade é uma mudança nos hábitos de consumo da geração millenials, que busca conteúdos interativos, envolventes, facilmente acessíveis e disponíveis gratuitamente. Quer seja um jogo ao vivo ou um conteúdo de mídia social, os torcedores querem se sentir mais conectados ao seu clube do coração do que nunca.





O mundo atual das notícias e reações instantâneas aproximou ainda mais os fãs de seus clubes que têm o desafio de encontrar outras maneiras de manter um bom engagement. E devido ao surgimento das versões digitais cada vez mais reais desse jogo tão amado mundialmente, vários grandes clubes europeus e também nacionais agora possuem sua própria equipe de eSports, dedicada a representar seus times em competições ao redor do mundo.





Futebol & Esportes Eletrônicos





fenômeno dos eSports está aumentando constantemente e os clubes hoje em dia estão formando profissionais para participar de torneios e aproveitar a chance de fazer sua marca crescer e se tornar ainda mais conhecida. E as razões para todo esse investimento são diversas.





Em primeiro lugar, para atrair um público mais jovem. A idade média de um torcedor regular está crescendo e sem dúvida a base de fãs está envelhecida. Assim que para os times de futebol garantirem sua longevidade e permanecem relevantes para a próxima geração de fãs de esportes, eles devem se renovar e continuar atraentes para sua audiência e para os patrocinadores em potencial.





E os eSports são o canal perfeito para isso. São uma maneira de atraírem um target mais jovem para suas operações principais, ou seja, o futebol, e ainda pode ajudar as marcas a salvaguardar sua popularidade futura e, portanto, sua lucratividade posterior.

Os esportes eletrônicos também atuam como uma espécie de proteção contra o declínio futuro nos lucros especificamente com o futebol. É de se esperar um crescimento significativo em todos os fluxos de receita em patrocínio, transmissão e mercadoria. Já existem vários paralelos entre os esportes tradicionais e os eletrônicos - competição, eventos baseados em equipes, treinamento intenso e até mesmo camisetas de equipe com logotipos de patrocinadores.





O futebol digital e o tradicional se complementam muito bem e oferecem uma forma adicional de exposição para os patrocinadores. Embora FIFA e PES sejam bons pontos de entrada para os clubes iniciarem nos eSports, para as comunidades mais amplas esses títulos são em grande parte considerados um nicho.





Assim como os esportes amadores e profissionais diferem, o mesmo ocorre com os games e os esportes eletrônicos. No entanto, enquanto nos esportes tradicionais se tornar um atleta profissional é uma jornada muito difícil, que exige um grande investimento de tempo, energia e equipamento, a lacuna entre o jogo e o esporte é um pouco menor no mundo digital: jogadores amadores podem ter acesso às mesmas ferramentas que os melhores gamers, tendo apenas que fazer alguns investimentos consideráveis, mas significativamente menores.





Esse crescimento acelerado oferece vastas oportunidades para as partes interessadas nas indústrias de entretenimento e esporte desenvolverem uma base de fãs engajada, tão atraente para os clubes, cuja paixão pode ser facilmente monetizada.





