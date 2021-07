Deputado Zé Teixeira solicita implantação de rede de esgoto em três bairros de Jateí

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando obras de implantação de rede de esgoto nos Conjuntos Habitacionais Alvorada I, Alvorada II e 28 de Outubro, e a substituição da rede de esgoto instalada no Conjunto Habitacional Maria Hermínia da Silva, localizados em Jateí.





O deputado conta que recebeu a indicação dos vereadores de Jateí que solicitaram seu apoio visando ações do Poder Executivo Estadual, para serem executadas as obras de implantação de rede de esgoto nos referidos bairros. “No documento, justificam a solicitação pelo fato de nos referidos Conjuntos Habitacionais utilizarem fossas sépticas, que causam sérios transtornos às famílias ali residentes, pois, com a necessidade de serem esvaziadas periodicamente, este processo demonstra a impermeabilidade de suas paredes e a diminuição de sua vida útil, sendo pouca a durabilidade do esgotamento e as fossas apresentando-se cheias novamente, em curto prazo”, afirma o parlamentar.





Segundo o deputado, o providencial apoio do Executivo neste atendimento permitirá o saneamento básico com seus procedimentos necessários, proporcionando uma situação higiênica adequada para a população. “Com estas medidas, tornar possível a garantia de melhores condições de vida e saúde aos cidadãos, evitando a contaminação e a proliferação de doenças, ao tempo em que também contribuirá para a preservação do meio ambiente, bem como colaborará para que a falta de infraestrutura não seja um entrave ao progresso do município”, finaliza.





Por: Gustavo Nunes