Campo Grande faz plantão em 20 unidades neste sábado, para vacinar contra a gripe

A meta de imunização do Ministério Saúde é de 90% do público alvo, porém, apenas 61,18% receberam a vacina na Capital.

Mais de 61% da população específica recebeu a vacina contra gripe, em Campo Grande

Antes de concluir a campanha de imunização contra gripe, na próxima quinta-feira (9), a prefeitura de Campo Grande resolveu realizar um plantão de vacinação, neste sábado (3). Cerca de 20 Unidades de Saúde ficarão abertas das 7h30 às 17h (veja lista com locais abaixo).





Poderão se vacinar contra a Influenza: profissionais das forças armadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores portuários, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, crianças entre seis meses e menores de seis anos, idosos, trabalhadores da saúde, da educação, gestantes e puérperas até o 45º dia pós parto.





Conforme os dados da secretaria municipal de Saúde (Sesau), nesta sexta-feira (02), 153.004 pessoas se vacinaram contra a Influenza desde o início da campanha, o que corresponde a 61,18% do público alvo. O percentual está longe da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90% da população específica.





Ainda de acordo com os dados da Sesau, crianças e trabalhadores da Saúde são os dois públicos com a maior cobertura, sendo 82,65% e 80,43% respectivamente. O grupo de idosos, que em anos anteriores superou os 100% da estimativa a ser imunizada, hoje tem 77,46% das pessoas com mais de 60 anos vacinadas.





Onde ir receber a vacina?





Prosa





USF Mata do Jacinto

USF Nova Bahia

USF Noroeste





Segredo





USF Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser





Imbirussu





USF Albino Coimbra

USF Lar do Trabalhador

USF Silvia Regina





Bandeira





USF Carlota

USF Universitário

USF Moreninha

USF Itamaracá





Lagoa





USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavilla





Anhanduizinho





USF Jockey Club

USF Dona Neta

C.F. Iracy Coelho

USF Los









Por G1 MS