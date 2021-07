BATAGUASSU| Empresário do ramo imobiliário é preso por ameaçar filhas de morte e descumprir medida protetiva

O empresário também vai responder por porte ilegal de arma de fogo.

Empresário foi preso em seu escritório em Bataguassu

Um empresário do ramo imobiliário, de 77 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (02), em Bataguassu, por ameaçar as filhas e descumprir decisão judicial que impedia que se aproximasse de uma delas. O empresário também vai responder por porte ilegal de arma de fogo.





A medida protetiva foi solicitada pelas duas filhas, de 34 e 37 anos, depois que, por um desentendimento familiar, o homem passou a ameaça-las de morte. Segundo apurado, a decisão judicial não foi suficiente para impedir que o autor continuasse as ameaças, sendo preso ontem, por descumprir umas das medidas protetivas.





Consta em um dos três boletins de ocorrência registrados antes da prisão, que o empresário chegou a mandar um recado a sua filha de 34 anos pelo seu advogado dizendo que "resolveria as coisas do jeito dele e que sabia todos os horários e hábitos da família e que iria matá-las".





Em outra ameaça dita a cunhada da sua filha, o idoso chegou a dizer que "100 metros não seria suficiente para impedi-lo".





Diante das ameaças, a filha do empresário passou a dormir fora de casa com sua família por medo de um atentado por parte do pai. De acordo com o registro policial, a mulher de 34 anos informou que enquanto esteve ausente de sua casa, uma pessoa foi até sua residência e entrou no imóvel, revirando várias cômodos, porém nada de valor foi levado. A filha suspeita que o ocorrido tenha sido a mando do pai para intimidá-la.





Ainda conforme os registros policiais, a filha de 37 anos chegou a dizer em depoimento à polícia que teve informações que seu pai estaria contratando uma pessoa para matar suas filhas e netas.





Na tarde desta sexta-feira, policias da 1ª Delegacia de Polícia em apoio a Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, cumpriram um mandato de prisão e buscas domiciliares contra o empresário. O homem foi preso em seu escritório. A Polícia também realizou buscas na fazenda do suspeito, onde foram apreendidas armas de fogos e munições.





Os policias também estiveram em uma residência em Presidente Epitácio, mas nada de irregular foi encontrado no local. O caso segue em investigação.









Armas e munições apreendidas na fazenda do empresário













Fonte: NOTÍCIAS EM REDE