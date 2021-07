RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura bate recorde de vacinação e aplica mais de mil doses contra Covid-19 em um único dia

Os vacinadores das ESF e UBS se uniram no Ginásio Municipal para atuar nesta força-tarefa

Ribas do Rio Pardo bateu, nesta sexta-feira (2), o recorde de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em um único dia, com 1.021 doses aplicadas em pessoas de 35 anos acima e nos grupos prioritários que ainda não haviam se vacinado. O feito ocorreu com o reforço e a união conjunta dos vacinadores das ESFs e UBSs do Município, que estiveram hoje atuando exclusivamente no Ginásio Municipal para a aplicação do imunizante.





O recorde evidencia a eficiência e competência dos profissionais de saúde, que vêm se dedicando com seriedade para que o mais breve possível, os rio-pardenses possam ter a rotina de volta ao normal.





Além disso, preocupada com a recepção de trabalhadores de diversas localidades do país, a Gestão Municipal instituiu por meio do decreto Nº 92, que empregadores com mão de obra de outra localidade deverá comprovar que o empregado antes de admitido ou transferido para Ribas do Rio Pardo testou negativo para a Covid-19, ou que foi totalmente vacinado com as duas doses do imunizante.





Desde o início do repasse das vacinas pelo Governo Federal ao Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal aplicou 10.992 doses, sendo 8.425 de primeira dose, 2079 segunda dose e 488 de dose única. Totalizando 35,70% da população parcialmente imunizada e 10,28% totalmente.





