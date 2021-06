Unidades da Rede Fácil fecham nesta quinta e retornam atendimento na segunda-feira

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização informa que todas as Unidades de Atendimento da Rede Fácil - a Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório de estarão fechadas na quinta-feira (03) e sexta-feira (04) devido ao ponto facultativo do dia 3 de junho deste ano, quando se comemora Corpus Christi, e o ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado.





O atendimento nas unidades da Rede, que estão presentes nas quatro regiões da Capital, será retomado na segunda-feira, dia 07 de junho.





As unidades da Rede Fácil concentram vários serviços de órgãos públicos no mesmo endereço, uma iniciativa que aproxima as ações do Governo do Estado da população e também facilita a vida dos usuários, pois garante agilidade no atendimento.





Por: Katiuscia Fernandes