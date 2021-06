SONORA| Município completa 33 anos nesta quinta-feira (3)

Município foi fundado no dia 3 de junho de 1988, através da lei nº 828

O município de Sonora celebra 33 anos de fundação nesta quinta-feira (3). A cidade, distante 364 km de Campo Grande, tem estimativa de 19.721 pessoas, segundo o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2020.





Sonora apresenta como vocação duas vertentes impulsionadoras para o seu desenvolvimento: a agroindústria e o turismo de eventos. A cidade liga Campo Grande a Cuiabá (MT).





Os principais pontos turísticos são suas cachoeiras e rios, como Cachoeira Sumidouro, Cachoeira da Hidrelétrica, Cachoeira Rainha, da Água Bonita, Gruta Boa União, Gruta Boa União, Prainha do Correntes, Vale das Pedras, Córrego Confusão e Balneário Pôr do Sol.





História





Por volta de 1964, com o agravamento da política governamental, o comandante Mauricio Coutinho Dutra, se refugiou em direção a região central do Estado de Mato Grosso, próximo ao Rio Correntes, no município de Pedro Gomes. Seu sobrinho, coronel Raul, veio conhecer a terra e estudar a possibilidade de explorá-la em prol do Brasil, como desejava seu tio.





Em 1976, contratou consultoria de Campo Grande e junto com o então governador de Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, instalou na região a Usina Aquárius, a primeira usina de produção de álcool projetada no Brasil para a região do cerrado que deu inicio ao desenvolvimento do município. No dia 3 de junho de 1988, através da lei nº 828, foi criado o município de Sonora.





Por Mariely Barros