Senador Nelsinho Trad garante R$ 1,1 milhão para o asfalto de Deodápolis

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de R$ 1,1 milhão da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) para o município de Deodápolis. Os valores foram pagos ontem à noite na conta da prefeitura. “Na segunda, anunciei essa liberação e, agora, veio a notícia do pagamento, que vai permitir a conclusão do asfalto do Jardim América”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Do início do mandato do senador até o momento, já foram liberados R$ 4,5 milhões para Deodápolis. Desses total, R$ 2,4 milhões para as obras de asfalto do município.





O senador Nelsinho Trad também conseguiu R$ 495 mil da Defesa Civil para obras antienchentes, R$ 325 mil da Funasa para melhorias sanitárias, R$ 681 mil da Cidadania para obras de esporte e lazer e R$ 604 mil do Ministério da Saúde para ajudar no combate à covid.





O prefeito Valdir Luiz Sartor comemorou a vinda dos recursos federais. “Agradeço muito o senador Nelsinho Trad e quero que venha visitar Deodápolis e acompanhar o progresso da nossa cidade com a vinda do tão esperado asfalto”, disse o prefeito.​





ASSECOM