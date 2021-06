Em reunião da Bancada Federal, Senadora Soraya Thronicke destaca os R$ 250 milhões em emendas coletivas as 5 maiores cidades de MS

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Durante reunião virtual realizada nesta quarta-feira (02/06) entre a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e os prefeitos de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) destacou a liberação de R$ 250 milhões em emendas coletivas para esses cinco maiores municípios do Estado. Além disso, a parlamentar também fez questão de demonstrar preocupação com a situação do avanço da covid-19 em nível estadual e informou sobre os pleitos feitos ao Ministério da Saúde para conseguir mais leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), novos respiradores hospitalares e oxigênio para as cidades sul-mato-grossenses.





“Essa reunião com os prefeitos dessas cinco cidades do Estado é importante para que possamos prestar contas das nossas ações e também para orientar os gestores municipais sobre o caminho a ser trilhado para receberem os créditos propostos pela Bancada Federal, por meio de emendas coletivas, no total de R$ 250 milhões. Há a necessidade de que eles façam o cadastro das propostas de cada uma dessas cinco cidades assim que a Plataforma Brasil for aberta, o que deve acontecer entre o fim deste mês e, no mais tardar, até a 1ª quinzena de julho”, declarou Soraya Thronicke.





Em relação ao avanço da covid-19 sobre as principais cidades de Mato Grosso do Sul, a senadora colocou-se à disposição dos prefeitos para que possa destravar qualquer impedimento junto ao Ministério da Saúde no que tange ao combate à pandemia. “Sei o quanto os prefeitos de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã estão sofrendo com essa doença. Por isso, vou permanecer em Brasília nos próximos dias para ajudar nesta situação”, pontuou, desejando sucesso aos gestores municipais neste momento tão complicado para a saúde pública estadual.





Na videoconferência desta quarta-feira, os senadores e deputados federais de MS trataram também com os prefeitos sobre a linha de crédito de R$ 1 bilhão no BRB (Banco de Brasília) para os estados e municípios que fazem parte do Consórcio Brasil Central e sobre a viabilização de convênios no Projeto Sudeco Itinerante, que promoverá um workshop sobre os investimentos e acompanhamento de convênios para futura apresentação aos municípios de Mato Grosso do Sul.





Além dos senadores Soraya Thronicke (PSL/MS), Simone Tebet (MDB/MS) e Nelsinho Trad (PSD/MS) e dos deputados federais Rose Modesto (PSDB/MS), Beto Pereira (PSDB/MS), Fábio Trad (PSD/MS), Vander Loubet (PT/MS), Luiz Ovando (PSL/MS) e Dagoberto Nogueira (PDT/MS), também participaram da reunião virtual os prefeitos de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), de Ponta Porã, Hélio Peluffo (PSDB), de Dourados, Alan Guedes (PP), de Corumbá, Marcelo Iunes (Podemos), e de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB).





