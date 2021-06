RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura exibe frota à população, que será usada para diversas ações públicas

As máquinas fazem parte do patrimônio público e estão a disposição para fornecer um serviço de qualidade

Neste sábado (12), a prefeitura realizou uma ação para mostrar à população parte dos equipamentos que o município dispõe a serviço das obras públicas. Iniciada na Avenida Nelson Lyrio, os veículos desfilaram na cidade com escolta da Polícia Militar. O evento respeitou o protocolo de biossegurança com uso de máscara obrigatório e distanciamento, sem aglomeração.





Com a presença do Prefeito João Alfredo, dos Secretários de Obras, Lucas Magrini, Desenvolvimento Econômico, Lucien Rezende e Administração e Governo, Manoel dos Anjos, e dos vereadores Paulo da Pax e Cascãozinho, o desfile não teve alarde de buzinas ou barulho excessivo.





A maioria dos veículos expostos foram recuperados, pois estavam sucateados e inutilizados pelo município. Com a reforma e consertos devidos, a prefeitura possui agora equipamentos próprios, sem necessidade de terceirização ou locação, gerando uma considerável economia aos cofres públicos. Muitas dessas máquinas já estão em operação na manutenção das estradas rurais e reconstrução de pontes.





Um dos veículos exibidos foi a nova pá-carregadeira New Holland adquirida recentemente com recursos próprios provenientes do repasse do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), no valor de R$494 mil.





Outro ponto positivo, é que agora os operadores e motoristas dos veículos possuem um equipamento de qualidade e conforto, para poderem fornecer uma obra com excepcionalidade.





O Prefeito João Alfredo, pontua que essa recuperação dos maquinários é “graças ao empenho dos servidores, principalmente, das obras, desenvolvimento e gabinete que veio trabalhando intensamente para que isso se tornasse realidade. Essa ação é para que a população veja um pouco do que já fizemos, para que a partir das próximas chuvas possamos ter equipamentos para as ruas e estradas”.





O Secretário de Obras afirma que uma das primeiras ações deste ano foi detectar quais os problemas de cada máquina, para que pudesse ser levado às oficinas para o devido conserto ou manutenção. “Estivemos trabalhando para dar condições de trabalho aos nossos operadores”, conclui Lucas Magrini.





Adir Jorge Diniz, diretor de administração, aponta que os consertos foram feitos “de acordo com a necessidade de cada setor, dando prioridade ao que tinha mais urgência, e assim em apenas cinco meses temos quase a maioria da frota restabelecida, respeitamos o limite de gasto, pois é o respeito com o dinheiro do contribuinte".





Estão a disposição em fornecer serviço a população rio-pardense: 4 motoniveladoras, 3 pás-carregadeiras, duas escavadeiras, dois tratores, um rolo compactador, dois caminhões prensador de lixo, esses que a partir de julho já estarão em operação na coleta de resíduos sólidos.





No patrimônio de maquinário também estão inclusos 6 caminhões caçamba, 4 ambulâncias, um caminhão-baú, e dois ônibus escolares ganhados do Ministério da Educação neste ano, além de vários veículos pequenos como carros e caminhonetes.





ASSECOM