BATAGUASSU| Panfletagem alerta sobre feminicídio e violência contra mulher

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio da Coordenadoria Municipal da Mulher, realizou no decorrer da última semana, uma panfletagem na área central do município em combate ao feminicídio.





Segundo a coordenadora municipal da Mulher, Loti Alves Meira, o objetivo da ação foi sensibilizar e conscientizar toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.

Só no primeiro semestre deste ano, duas mulheres foram vítimas de feminicídio em Bataguassu.





A coordenadora comenta que as mulheres podem denunciar casos de violência através do número 190 e frisa que o município agora conta com uma Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) que já está funcionamento no bairro Jardim São Francisco para atender esses tipos de casos.





Loti informa que a campanha contra o feminicídio prossegue em andamento no município, sensibilizando funcionários (as) de empresas terceirizadas e de órgãos públicos a respeito do tema.





SAIBA MAIS





O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio lembrado em 1º de junho foi instituído por meio da Lei Estadual nº 5.202, em memoria à morte da jovem Isis Caroline, ocorrida em junho de 2015, sendo está registrada como o primeiro feminicídio no Estado.





O objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar toda a sociedade a respeito de mortes violentas, divulgar os serviços e os mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência e as formas de denúncia.





ASSECOM