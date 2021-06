RIBAS DO RIO PARDO| A pedido da Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Butantan faz doação de 7 mil doses de vacinas contra a gripe

A medida é dar continuidade na campanha nacional de imunização contra a gripe

O Instituto Butantan doou para Ribas do Rio Pardo um lote contendo sete mil vacinas para imunização contra o vírus causador da gripe. A doação veio após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para dar continuidade e abrangência aos grupos já contemplados pelo Programa Nacional de Imunização e para a proteção dos cidadãos.





Na segunda-feira (21), o motorista da Secretaria de Saúde Damião Prates de Jesus foi até a sede do Butantan, em São Paulo, buscar as doses. A vacina contra o vírus da Influenza (gripe), fornecida pelo Instituto é importante para os rio-pardenses, pois reduz significativamente o risco de desenvolvimento de formas mais graves da doença. Além do que, com o cenário de pandemia da Covid-19, torna-se ainda mais necessária, diminuindo a necessidade de hospitalização, reduzindo o fluxo de pacientes nos postos de saúde e a exposições desnecessárias a ambientes potencialmente contaminados pelo coronavírus.





Com essa remessa de doses, será iniciada a campanha complementar de vacinação contra a Influenza para a população que não foi incluída dentro dos parâmetros iniciais do Programa Nacional de Imunizações. Para não haver aglomerações, seguirá um cronograma de vacinação por faixas etárias, que serão amplamente divulgadas pelos canais de comunicação Oficiais da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo.





O primeiro grupo que será convocado a receber a vacina serão as pessoas de 06 a 25 anos de idade nesta sexta-feira (25), no Ginásio Municipal de Esportes José Miguel Sanches Vigilato das 7h30min às 10h e das 13h às 16h.





No sábado (26), a Secretaria estará realizando o “Dia D”, de vacinação, com mais duas Estratégia da Saúde da Família aplicando o imunizante, o ESF São João e o ESF Estoril das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço, na intenção que sejam evitadas aglomerações. Neste dia, o Ginásio terá vacinação das 10h30min às 16h.





Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina e cartão do SUS.





