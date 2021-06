RIBAS DO RIO PARDO| Ceinf São João mantém Varal Solidário durante entrega do Kit Merenda deste mês

O Varal Solidário do Ceinf São João prossegue durante a entrega do Kit Merenda do mês de junho. O projeto iniciado junto a entrega das atividades remotas, fornece às famílias que precisam de forma solidária de roupas, agasalhos, cobertores e tênis.





Essa ação diferenciada é uma forma de acolher as famílias, que estão passando pelo momento de isolamento pela pandemia da Covid-19 sem a presença física das crianças na creche, e principalmente agora durante o inverno é importante que as pessoas se sintam assistidas.





O projeto foi organizado pelo Diretor do Ceinf, Lucas Lopes, teve início com a doação dos próprios servidores do Ceinf. Agora as arrecadações contaram com apoio da comunidade.





O Diretor diz que o empenho dos professores para a ação é o diferencial. “Tudo que é feito com amor é bem-vindo, nós estamos passando por esse momento de pandemia e agora com a estação fria do ano". O Ceinf fica em uma região bem humilde da cidade, é muito bacana o interesse da escola e da população que está participando. Além de que nesse mês a cesta do Kit Merenda foi entregue as verduras, o frango e a bebida láctea. É um sentimento de satisfação está fazendo isso”.





Esse tipo de projeto fomenta o papel social e transformador das creches e escolas do Município de Ribas do Rio Pardo, que vêm desenvolvendo ações e atividades diferenciadas para que os alunos tenham uma fuga da rotina, desgastes sem a presença dos colegas durante a pandemia como o Projeto TRIBOS desempenhado na Escola São Sebastião.





Quem quiser contribuir para o Varal Solidário pode ir até o CEINF São João, localizado na Rua Manoel de Souza Nogueira, n° 101, bairro - São João, ou entrar em contato com o administrativo pelo telefone (67) 3238- 3198