Saúde infantil: Conheça as doenças mais comuns em bebês e crianças

Alergias e doenças respiratórias estão presentes em diversas fases da criança. Veja como tratar e prevenir!

Bebês e crianças tendem a ficar doentes com frequência, isso ocorre porque o organismo deles ainda não sabe se defender totalmente, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e vai se fortalecendo, principalmente, à medida que o organismo é apresentado a bactérias e afins.





Os bebês têm a imunidade mais baixa porque o sistema imunológico ainda está em formação. Quanto menor o bebê, menor a imunidade. Listamos algumas doenças mais comuns em bebês e crianças para os pais e responsáveis estarem sempre atentos:





1 – Alergias (alimentar e respiratória)





As alergias estão entre as doenças mais comuns na infância e podem ser causadas por diversos agentes como alimentos, ácaros, fungos, insetos, pelos de animais e pólen. A alergia alimentar pode ser causada por alguma proteína, corante ou até conservantes. Alguns alimentos podem desencadear as reações alérgicas, os mais comuns são: leite de vaca, ovo, amendoim, soja, frutos do mar, nozes, etc.





Já as alergias respiratórias são doenças inflamatórias crônicas que acometem as vias respiratórias, sendo a asma e a rinite alérgica as doenças mais comuns. Podem ser desencadeada por ácaros, poeira, fungos, pelos de animais, produtos de limpeza, pólen, insetos, entre outros.





Sintomas de alergias alimentares: Coceiras, erupções na pele, dor de estômago, diarréias, formigamento na boca, inchaço dos lábios, língua, face ou garganta.





Sintomas de alergias respiratórias: Espirros, tosses, coriza, dificuldade para respirar, obstrução nasal, olhos lacrimejantes, vermelhos ou inchados.





Como prevenir e tratar: Quando a alergia for alimentar, deve-se excluir do cardápio da criança o alimento que provoca a alergia. Porém, se seu baby ainda está sendo amamentado, a mãe deve retirar também da própria dieta o alimento em questão, caso contrário, poderá transferir para a criança através do leite.





Já no caso de alergia respiratória, deve-se manter a casa livre de pó e retirar itens que possam desencadear a alergia na criança. Se a alergia for pelo pet da casa, como cachorro ou gato, evite ao máximo que o animal entre no quarto do seu filho, jamais deixe a criança dormir com ele ou ter muito contato.





É necessário também reduzir o número de objetos de decoração e bichos de pelúcia no quarto do pequeno, retirar os tapetes e substituir carpetes por piso de material liso que não acumule pó são algumas ações que devem ser feitas. E claro, é fundamental manter sempre lavados e limpos as cortinas, roupas de cama, colchão e travesseiro, pois esses são itens que propiciam um ambiente perfeito para o acúmulo de ácaros, bactérias e outros micro-organismos, o que consequentemente desencadeia a alergia.





Picadas de inseto também podem causar alergia. Sintomas como coceira e vermelhidão no local da picada duram em média dez dias. A melhor forma de prevenção neste caso consiste em eliminar depósitos de água parada, onde são depositados os ovos de insetos, tanto na casa quanto nas proximidades, colocar telas nas janelas do quarto do pequeno e investir no uso de repelentes de insetos também é importante.





O tratamento das alergias será definido pelo pediatra e deverá ser seguido rigorosamente para evitar novas ocorrências. No caso de alergia a picadas de inseto o pediatra pode prescrever um tratamento com anti-histamínicos, tudo dependerá da situação que está a alergia do seu filho.





2 – Resfriados e gripes





Resfriados e gripes são doenças muito comuns entre os pequenos, uma criança saudável, na faixa etária dos dois anos, pode ter até oito resfriados ao ano. E se ela já vai à escola, esse número pode aumentar para quatorze.





O resfriado e a gripe são doenças virais, ambos têm como principal forma de contágio gotículas de saliva vindas de tosses e espirros ou contato com mãos contaminadas. A gripe em bebês deve manter os pais em alerta, isso porque ela deve ser tratada rapidamente para que o quadro não evolua para doenças mais graves como pneumonia, sinusite, encefalite e até mesmo miocardite (inflamação na região do coração do bebê).





Sintomas do resfriado: Dor de garganta, coriza, obstrução do nariz, espirros, tosse seca e febre, geralmente alta em crianças com idade inferior a cinco anos, em alguns casos, pode ocorrer diarreia. Em bebês, o resfriado pode causar ainda choro, inquietação, vômito, falta de apetite, dificuldades para dormir e respirar.





Sintomas da gripe: Todos os sintomas da gripe são bem mais intensos, são eles: febre (em bebês a temperatura pode atingir níveis mais altos e de forma abrupta), dor de garganta, tosse, coriza, calafrios, dores de cabeça e musculares, cansaço, náuseas e mal-estar. Podem ainda surgir diarreia, vômito, fadiga e olhos lacrimejantes e vermelhos.





Como prevenir e tratar: O tratamento tanto da gripe quanto do resfriado serve para aliviar os sintomas e vai depender da orientação do pediatra, o uso de antitérmico pode ser recomendado caso exista febre, mas na maioria dos casos é esperado que o sistema imunológico do bebê seja capaz de combater a doença. Pode ser necessário realizar inalações e eliminar o catarro do peito, a hidratação do pequeno também é importante e deve ser indicada.





Já a melhor forma de prevenção é feita através da vacinação que é recomendada a partir dos seis anos de vida. Algumas ações também são importantes como investir em uma alimentação saudável, evitar levar a criança a locais com aglomeração de pessoas ou enfermos, manter a casa limpa e arejada, e incutir bons hábitos de higiene no pequeno.





3 – Dermatite ou eczema na pele





A pele do bebê é muito sensível e nessa fase é comum o surgimento da dermatite, conhecida também por eczema. Trata-se de uma reação em que surge a presença de células inflamatórias na pele. As dermatites mais comuns entre os bebês são atópica, seborreica, irritativa e alérgica e é importante se atentar qual delas é a do seu baby.





Sintomas: Lesões na pele como vermelhidão, bolhas, descamação, juntamente com coceira e irritação.





A dermatite atópica é de fundo genético e possui diversos graus, entre ameno, moderado e intenso. A dermatite seborreica normalmente surge logo após o nascimento do bebê, é também conhecida como crosta láctea e atinge áreas como couro cabeludo, axilas, virilha e sobrancelhas. É ocasionada pelo aumento na produção das glândulas da derme do bebê, somado à junção das células mortas.





Já a dermatite irritativa é também conhecida como “dermatite da frauda”, é desencadeada por uma disfunção causada pelo contato da pele do bebê com alguma substância na fralda ou algum produto químico aplicado no pequeno. Surge desde o primeiro contato com a substância causadora da dermatite e as lesões aparecem somente na região onde houve o contato.





Por último, a dermatite alérgica ocorre quando um componente ao qual o bebê é sensível desencadeia uma reação imunológica e se manifesta de médio a longo prazo após o contato inicial com o agente causador.





Como prevenir e tratar: O tratamento depende da dermatite diagnosticada. Tanto no caso de prevenção quanto o tratamento são baseados nos cuidados com a pele do bebê. O uso de medicamentos tópicos ou orais é determinado pelo pediatra e depende de cada tipo de dermatite e da idade do seu baby.





4 – Doenças virais (catapora, caxumba, sarampo e rubéola)





Catapora, caxumba, sarampo e rubéola são doenças extremamente contagiosas e comuns na infância, todas são causadas por vírus. A transmissão ocorre por meio de contato com saliva, tosse ou espirros de alguém contaminado. Essas doenças demoram de 5 a 14 dias para entrar em remissão espontânea.





Sintomas da catapora: Manchas vermelhas e bolhas no corpo (que muitas vezes causam coceira), dor de cabeça, febre, mal-estar, cansaço e perda de apetite.





Sintomas da caxumba: Rosto inchado por conta da inflamação das glândulas salivares, dificuldade para mastigar e engolir alimentos, febre, cansaço, fraqueza, dores de cabeça e musculares.





Sintomas do sarampo: Manchas vermelhas no rosto e corpo, dor de cabeça, mal-estar, tosse, febre, coriza, tosse e olhos irritados.





Sintomas da rubéola: Manchas vermelhas na pele, febre, dores musculares e mal-estar.





Como prevenir e tratar: A forma mais eficaz de prevenção dessas doenças é através da vacinação, a vacina tetra viral é aplicada uma única dose aos 12 meses de vida e é indicada para prevenir as quatro doenças.





No geral, as doenças virais costumam surgir quando as crianças começam a frequentar o berçário, creche, ou escola, porque nessa fase elas têm um contato maior com outras crianças, objetos e brinquedos que podem estar contaminados. Orientar o seu pequeno a ter bons hábitos de higiene é uma ótima forma de prevenir essas doenças, evitar levar a criança a visitar alguém doente e não compartilhar objetos como copos e talheres com os coleguinhas também é importante.





Agora você conhece as doenças mais comuns em bebês e crianças e sabe que as vacinas são a maneira mais segura e eficaz de tornar o organismo do seu filhote imune a diversas doenças, mas é importante salientar que mesmo vacinado ele pode adquiri-las, só que elas serão muito mais brandas. Por isso, a importância de manter sempre em dia a carteira de vacinação e ficar atento aos sintomas, pois tanto bebês quanto crianças dão indícios quando sentem que algo está errado.