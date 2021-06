No aniversário de Três Lagoas, Soraya Thronicke informa envio de R$ 57 milhões à cidade em 2 anos

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Recém nomeada “Capital Nacional da Celulose”, a cidade de Três Lagoas (MS) completa 106 anos de emancipação política nesta terça-feira, 15 de junho, e para celebrar a data, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) divulga balanço sobre as emendas individuais e coletivas destinadas ao município ao longo dos seus dois anos e meio à frente do cargo no Senado Federal. Ao todo, foram enviados R$ 57 milhões para a cidade, sendo que apenas de emendas individuais foram R$ 2,72 milhões, enquanto que em emendas coletivas foram R$ 54,27 milhões.





“A cidade de Três Lagoas ocupa papel estratégico para outros munícipios da Costa Leste sul-mato-grossense. Por isso, ao longo do meu mandato tenho dado atenção especial para essa importante cidade, que atualmente é uma das mais industrializadas de Mato Grosso do Sul”, declarou a parlamentar.





Soraya Thronicke reforça que a população de Três Lagoas lhe acolheu na eleição para o Senado Federal em 2018 e, em razão disso, procura trabalhar com afinco para honrar a confiança depositada em seu nome. “Os cidadãos de Três Lagoas estão de parabéns por mais um aniversário dessa centenária cidade, que hoje já é a 3ª maior do Estado e tanto tem contribuído com a nossa industrialização, gerando mais empregos e renda para a população. É um grande orgulho para o Mato Grosso do Sul”, ressaltou.





Distribuição das emendas





Do total de R$ 2,72 milhões em emendas individuais da senadora para Três Lagoas, R$ 1,3 milhão foi enviado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, entre 2019 e 2020, que utilizou o recurso para custeio da unidade de saúde com cirurgias e procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde) e também para aquisição de equipamentos como camas hospitalares e monitores de multiparâmetros.





Além disso, em razão da pandemia de covid-19, a parlamentar indicou mais R$ 1.177.000,00 para o custeio da saúde do município no enfrentamento da doença. Já para a segurança pública, foi solicitado ao Ministério da Justiça um recurso de R$ 50 mil para a aquisição de uma viatura descaracterizada para a Polícia Civil de Três Lagoas. Neste ano de 2021, a senadora destinou mais R$ 200 mil para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora adquirir equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde.





Com relação às emendas coletivas para Três Lagoas, enviadas entre 2019 e 2021, os recursos foram destinados para a construção do anel rodoviário da cidade entre a rodovia federal BR-262 e a rodovia estadual MS-158.





ASSECOM