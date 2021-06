PARANAÍBA| Município recebeu nova viatura para o Corpo de Bombeiros

©CHICO RIBEIRO

O Município de Paranaíba foi contemplado pelo Governo do Estado com uma nova viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros, modelo Mercedes Benz-416 Sprinter, tipo furgão, no valor de R$ 293.646,00.





O prefeito Maycol Queiroz e o Major QOBM Flávio Elias Ribeiro, comandante do Corpo de Bombeiros local, receberam a viatura do governador Reinaldo Azambuja, que busca qualificar e reforçar a frota. Outras nove cidades foram contempladas pelo Estado de Mato Grosso do Sul.





Durante a entrega, o Chefe do Poder Executivo agradeceu ao governador pelo empenho em fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros para agilizar o transporte de pacientes e elogiou o trabalho da equipe comandada pelo Major Flávio. “A nossa gestão acredita no trabalho do Governo do Estado e é grata por todo investimento que o governador Reinaldo Azambuja tem colocado para a nossa cidade”, disse.





O governador entregou as chaves ao comandante da unidade do Corpo de Bombeiros e ao prefeito, em uma solenidade restrita, seguindo todos os protocolos de biossegurança. “Mostra nossa preocupação em criar uma estrutura robusta que possa ajudar a proteger vidas. São veículos importantes, que fortalecem as estruturas municipais de apoio e combate à pandemia, com unidades de resgate com todos os equipamentos necessários,

©CHICO RIBEIRO













Por: Luana Chaves