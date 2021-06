Deputado Zé Teixeira intercede por ponte de madeira para atender população de Fátima do Sul

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Preocupado com a necessidade de mais acessos e segurança dos cidadãos que transitam diariamente na Zona Rural de Fátima do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou ao Governo do Estado, que seja construída uma ponte de madeira sobre o Córrego Fundo, localizado na 4ª Linha Nascente, e outra sobre o Córrego das Moças, na 6ª Linha Nascente, no município. O pedido do deputado fora apresentado na sessão plenária desta terça-feira (15/06).





“Considerando que a existência de pontes influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do produto transportado, bem como permite o deslocamento entre propriedades rurais de forma mais segura, pedimos pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado, visando o atendimento com as obras reivindicadas”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes