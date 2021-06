MS comemora 1,5 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid, mas somente 14,9% da população recebeu as duas doses

De cada dez pessoas que vivem no estado, nem duas ainda foram totalmente imunizadas contra a Covid-19, em pouco mais de 5 meses de vacinação. A campanha foi iniciada em 18 de janeiro deste ano.

Secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende ©Redes Sociais/Reprodução

O secretário estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, comemorou nesta quarta-feira (23), o fato de o estado ter atingindo a marca de 1.503.661 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.





Entretanto, desse total, 1.083.245 foram em primeira dose, o que representa 38,56% da população total do estado, que é de aproximadamente 2.809.394 pessoas.





Somente 420.416 pessoas receberam as duas doses dos imunizantes, completando o ciclo vacinal para a proteção efetiva contra a doença. Essa quantidade é equivalente a apenas 14,96% dos moradores de Mato Grosso Sul.





Ou seja, de cada dez pessoas que vivem no estado, nem duas ainda foram totalmente imunizadas contra a Covid-19, em pouco mais de 5 meses de vacinação. A campanha foi iniciada em 18 de janeiro deste ano.





Em contrapartida, nesta primeira fase da campanha, o percentual de imunizados dentro da meta é elevado. A estimativa é que 1.427.580 pessoas estejam nos grupos prioritários para serem vacinados em Mato Grosso do Sul.





Como o objetivo de imunizar pelo menos 90% desse total, o equivalente a 1.284.822, o estado já vacinou com a primeira dose 84,31% da meta e com as duas doses 32,72%.





De acordo com Resende, proporcionalmente, em razão do seu número de habitantes, Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou vacinas no país.





Dados da pandemia





O secretário estadual de Saúde diz que vários indicadores apontam para um declínio da pandemia, com o estado atingindo nesta quarta-feira as menores médias móveis dos últimos 21 dias de casos novos e de mortes, além de reduções no número de pacientes internados e da fila de espera por leitos clínicos ou de UTI nos hospitais. Confira os números abaixo:

Casos novos: 1.711 Total de casos: 327.216 Mortes: 51 Total de mortes: 7.915 Pacientes internados: 1.033 Infectados em isolamento domiciliar: 14.479 Recuperados: 303.789.