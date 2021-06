Indicações do deputado Felipe Orro pedem reforço no efetivo das polícias Civil e Militar de Bodoquena

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro apresentou nesta quarta-feira (23), duas indicações pedindo reforço nas polícias Militar e Civil de Bodoquena. A primeira solicita a viabilização do aumento do efetivo da polícia militar no município, atendendo a indicação coletiva de nº 026/2021 (assinada por todos os vereadores), enviada ao parlamentar pela Câmara Municipal. Em outro expediente, Felipe articula no governo a designação de um policial civil para exercer a função de investigador e de um delegado de polícia, pleito antigo da população bodoquenense.





“Bodoquena precisa desse reforço policial para que seja assegurada a manutenção da segurança e da tranquilidade, tanto para os turistas que buscam momentos de descanso aproveitando sua natureza exuberante quanto para seus moradores”, afirma Felipe.





Bodoquena é um Município turístico, dotado de belezas naturais que, cada vez mais, vem sendo procuradas por visitantes vindos de várias partes de nosso Estado, como de outras localidades do país, trazendo grande movimento ao Município.





Outro agravante, apontado pelos vereadores da cidade, é que desde a transferência do último delegado titular do município, o registro de roubos e furtos só tem aumentado na região. Entretanto, as investigações para solução desses crimes ficam prejudicadas pela defasagem no efetivo da polícia civil.





Os pedidos foram encaminhados ao governador, Reinaldo Azambuja, ao secretário de Segurança, Antônio Carlos Videira, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenez e ao delegado-geral da Polícia Civil, Adriano Geraldo Garcia.





ASSECOM