'Marunzinho paz & amor'

Marun se reuniu com Michel Temer acompanhado do presidente do MDB, Baleia Rossi em SP.





Depois de ficar conhecido como deputado federal e ministro por declarações truculentas ao enfrentar disputas pela "tropa de choque" do MDB na Câmara e no Planalto, Carlos Marun (MS) agora prega "paz & amor" na política nacional.





Autor de uma campanha para que Michel Temer dispute a Presidência da República em 2022, Marun voltou a se reunir ontem com o ex-presidente em São Paulo, acompanhado do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP).





O ex-deputado de MS defende ser necessária "uma candidatura de pacificação nacional" em meio à acirrada polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula (PT) que divide eleitores em todo o Brasil. Temer, por enquanto, segue resistindo à proposta de virar candidato.





Fonte: MARCO EUSÉBIO

Por: Marco Eusébio - Entrelinhas da Notícia