RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura realiza obras para segurança dos condutores da MS-338

A construção de lombadas redutoras de velocidade e reforma da ponte sobre o Rio Botas diminui riscos de acidentes

Para maior segurança dos condutores da MS-338 a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria de Obras, construiu três lombadas redutoras de velocidade na MS-338 e reformou a ponte sobre o Rio Botas.





Já sinalizada com placas, as lombadas além de evitar acidentes naquele trecho reduzirá a poeira levantada pelos veículos pesados que trafegam pela via em alta velocidade, o que já é uma reclamação recorrente dos moradores da região.





A ponte sobre o Rio Botas teve a pintura e laterais resgatadas, para maior atenção dos que necessitam atravessá-la. Além disso, um meio-fio foi construído próximo a ponte.





Apesar da MS-338 ser Estadual e já haver projeto anunciado para a pavimentação da mesma, a Prefeitura vem se preocupando com medidas protetivas, pois a segurança e a vida é prioridade da gestão.









