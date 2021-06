BATAGUASSU| Município receberá doses da vacina H1N1 para vacinação em massa da população

Previsão é que 15 mil doses remanescentes sejam encaminhadas pelo Instituto Butantan ao município

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde receberá doses da vacina contra o vírus Influenza (H1N1) através da parceria com o Instituto Butantan. A confirmação do recebimento das doses foi feita nesta terça-feira, dia 1º de junho, através de e-mail encaminhado à pasta por parte do Instituto, que é o principal produtor de imunobiológicos do país.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), desde o mês de março, o município está em contato com o Butantan solicitando a doação de doses remanescentes para atender toda a população bataguassuense em apoio a campanha de vacinação contra gripe. "Conseguimos as doses e estaremos imunizando toda a nossa população, proporcionando maior tranquilidade aos nossos munícipes", enfatizou Akira.





A previsão é que 15 mil doses sejam encaminhadas pelo Instituto Butantan para Bataguassu.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, as doses estarão a disposição do município depois do dia 7 de junho e administração municipal buscará os lotes em São Paulo. Toda a estratégia de imunização será divulgada já na próxima semana. “A ideia é vacinarmos a população na própria sede da Secretaria Municipal de Saúde e outros pontos a serem definidos pela pasta, em formato de mutirão, mas informaremos em breve a população sobre a vacinação", frisa a secretária.





Juliana ressalta que a campanha de vacinação da H1N1 em Bataguassu teve início no mês de abril e prossegue em andamento atendendo crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, trabalhadores da área da saúde, idosos acima de 60 anos e professores em atividade.





A imunização está sendo feita nas unidades de saúde ESF Jardim São Francisco e ESF Rita Guardini (popular ESF Central), preferencialmente no período da manhã (7 às 11 horas (horário de Brasília).





Confira os números de WhatsApp para agendamento nas unidades de saúde:

ESF Rita Guardini (Central) – (67) 3541-3656 ESF Jardim São Francisco – (67) 3541-1259





