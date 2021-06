Junho Vermelho: colaboradores da Cassems se mobilizam para reforçar estoque de sangue do Hemosul

Movidos pela solidariedade, colaboradores da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) responderam ao convite da empresa para a campanha “Mostre que a Solidariedade está no seu Sangue”, de fortalecimento ao “Junho Vermelho”. Na manhã de ontem (22), os funcionários realizaram uma grande ação de doação de sangue, em parceria com o Hemosul. A coleta foi realizada na sede do plano de saúde, na capital, com o objetivo de despertar a consciência para a importância da doação voluntária, além de reforçar o abastecimento dos bancos de sangue.





A técnica de Segurança do Trabalho, Fabíola de Deus, salienta que a participação dos colaboradores para a campanha foi intensa. “Nós tivemos 90 inscrições e ainda assim algumas pessoas ficaram na lista de espera. Muitas pessoas não tem disponibilidade de ir até o Hemosul e esperar para realizar a doação. Então, tornamos o processo mais prático! Aqui, eles saem do trabalho, realizam a coleta, fazem o lanche, retornam para as funções e depois ganham a folga que é prevista em lei”.





De acordo com a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, o período de inverso é sempre uma época crítica para o hemocentro, que atende todo o Mato Grosso do Sul. Como o clima é muito instável, muitos voluntários acabam sofrendo com doenças respiratórias, o que os impede de realizar a doação. “Essas parcerias que o Hemosul tem com as instituições, como a Cassems, é que nos dá um alento, que nos dá um gás para abastecer os bancos de sangue, para a divulgação da causa”.





Para a auxiliar de Faturamento, Daiana Silva, doar sangue já é uma prática. “Minha primeira doação foi para um amigo que sofreu um acidente e isso me motivou a doar de maneira voluntária, para outras pessoas. Existe uma necessidade grande de abastecer os bancos de sangue e esse é um ato de solidariedade”;





A psicóloga organizacional Júnior, Aline Fernandes, explica que este é um gesto simples e que contribui para a vida de outras pessoas. “A parceria da Cassems e Hemosul deu muito certo! Pois, com a campanha, nós colaboradores tivemos a facilidade de doar no nosso local de trabalho”.





Conforme afirma o conselheiro Fiscal da Cassems, Ricardo Bueno, o cenário pandêmico pede mais atenção ainda dos voluntários em relação à doação de sangue. “Pedimos para que todos os sul-mato-grossenses que puderem doem sangue! É muito importante, não tem perigo e é essencial para salvar vidas. Com a Covid-19, muitas pessoas precisam dos hemoderivados que vem do sangue”.





