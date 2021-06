Deputado Zé Teixeira trabalha por melhorias na MS-280

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Reforçando seu compromisso com o Laguna Carapã e Ponta Porã, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) intercedeu, junto ao Governo do Estado, pela pavimentação asfáltica da MS-280, no trecho entre a Fazenda Ponta Cai, passando pela localidade de Lagunita e seguindo até o cruzamento com a BR-463, entre os Municípios de Laguna Carapã e Ponta Porã.





Segundo Teixeira, a região onde estão inseridas as cidades de Laguna Carapã e Ponta Porã destaca-se pela produção agropecuária, sendo responsável por expressiva contribuição à economia do Estado, e a estrada da mencionada região carece de infraestrutura adequada para o escoamento da produção, sendo a MS-280 muito utilizada por veículos pesados que realizam o transporte de insumos e da safra. Assim, sua pavimentação, de extrema necessidade, é obra solicitada constantemente e muito aguardada, tanto por produtores rurais quanto por cidadãos que residem nas referidas cidades.





“Vale ressaltar que a estrada serve de acesso a inúmeras propriedades rurais, sendo essencial ao escoamento da produção agropecuária, e quando chove o estado precário da pista dificulta ainda mais o tráfego pelo trecho, sem contar que sem manutenção constante e adequada coloca a todos os seus usuários em situação de risco de acidentes”, afirma o parlamentar.





Zé Teixeira destaca também que Mato Grosso do Sul precisa de rodovias em bom estado de conservação que garantam o transporte das safras com segurança, sem transtornos e prejuízos, benfeitoria de vital importância para o setor produtivo. “Com boas estradas os custos com o escoamento da safra serão reduzidos, podendo gerar mais lucros ao produtor e, assim, permitir também o investimento em novas tecnologias, com alcance maior em resultados do setor produtivo primário de nosso Estado, pelo que pedimos o atendimento com a pavimentação da rodovia, no segmento entre os municípios de Laguna Carapã e Ponta Porã”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes