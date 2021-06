HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Deixe as preocupações de lado e dê chances ao amor, neste dia dos namorados. Se estiver só, uma paixão poderá chegar com tudo, esquentar o clima e também roubar a paz. Confiar ou não numa nova relação será assunto para depois. Curta o momento, com poesia, romantismo, atmosfera íntima e encantamento. Presente, ou declaração, surpreenderá. Alguém do passado poderá retornar.



Touro - 21/04 a 20/05





Palavras doces e carinhosas valerão mais do que qualquer presente, neste dia dos namorados. Você não dispensará atenção especial, declarações de amor e momentos românticos hoje, mesmo numa relação virtual. Se estiver só, circule nas redes. Novo romance poderá começar com empatia, histórias emocionantes e conversas gostosas. Marte poderá causar conflitos familiares, treine a paciência.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





21 maio – 20 junhoPresente encantador virá acompanhado de muita emoção e proposta atraente, neste dia dos namorados. Crie planos a dois e amplie perspectivas. Se estiver só, valerá se presentear com mimos, comprar itens de beleza, criar novos looks e cultivar o amor próprio. Numa relação já estabelecida, a proposta será somar recursos e dar um passo maior na direção do futuro e aumentar o patrimônio.



Câncer - 21/06 a 21/07





Cuide da beleza, jogue a autoestima para cima e encante! Neste dia dos namorados, você estará em destaque, com poder de atração, brilho, charme, empatia e positividade. Curta paisagens inspiradoras e momentos carinhosos com o par. Se estiver só, novo romance poderá começar virtualmente como amizade e ganhar intimidade aos poucos. Surpresas e novidades nas redes. Descubra novos interesses.





Leão - 22/07 a 22/08





Com Marte em seu signo, coragem, animação e poder de conquista estarão de volta. Foque nos seus desejos e movimente a vida numa direção atraente. Fase positiva para novos começos. Amor com clima mágico, neste dia dos namorados. Siga a intuição e dê crédito aos sonhos. Emoções positivas e generosidade de espírito alimentarão o coração e a alma. Aumente a sintonia com a espiritualidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Amor com expectativas, sonhos e companheirismo. Aproveite este dia dos namorados para expressar seus melhores sentimentos e intensificar uma relação especial. Amizades se farão presentes. Embarque num clima carinhoso. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar nesta fase de abertura a novos relacionamentos e de escolhas positivas. Casamento em alta! Imprima mais emoção na vida íntima.



Libra - 23/09 a 22/10





Planos para o futuro criarão expectativas gostosas no casamento ou namoro, neste dia dos namorados. Se estiver só, visualize a parceria que deseja e invista em novas amizades. O foco no desenvolvimento pessoal e nos relacionamentos profissionais trará autoconfiança e poder de conquista. Aposte no seu sucesso. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Viagens favorecerão a vida íntima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Confiança e companheirismo criarão um clima animado numa relação especial neste dia dos namorados. Espere por surpresas e proposta inesperada do par. Se estiver só, alguém de longe falará ao coração. Renove os sentimentos e confie no futuro. Apesar das restrições impostas pela pandemia, tudo fluirá positivamente nesta fase de mudanças e de novos rumos. Conquistas pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o dia dos namorados para curtir as delícias da intimidade, trocar confidências com o par e esquentar o clima, com imaginação, muita cumplicidade e romantismo. Sentimentos profundos fortalecerão laços afetivos, numa relação especial. Se estiver só, embarque na aventura de viver. Marte em harmonia com seu signo reforçará a autoconfiança e otimismo. Novidades chegarão de longe.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor. Com Vênus e Lua na sua área afetiva, o dia dos namorados será romântico e repleto de carinho. Bom para intensificar uma relação especial com imaginação, sensibilidade e muita emoção. Se estiver só, deixe a vida fluir. O dia trará surpresas gostosas, sicronicidades e clima mágico. Novo envolvimento poderá começar por acaso e produzir mudanças positivas em sua vida.





Aquário - 21/01 a 19/02





Os prazeres simples terão um ar de requinte neste dia dos namorados. Curta cada momento como se fosse único e valorize cada pequeno gesto de carinho e de atenção. Cuidados com a relação incluirão arrumações na casa. Imprima beleza e sensibilidade em tudo que fizer. Aquela receita especial, flores e toques delicados na decoração criarão um clima mágico. Se estiver só, alguém estará por perto!



Peixes - 20/02 a 20/03





Paixão, prazer e alegria marcarão este dia dos namorados que terá tudo para ser especial, divertido e inesquecível. Solte a imaginação, crie um clima mágico e surpreenda o par. Criatividade e entusiasmo não faltarão, hoje. Brinque mais e curta momentos deliciosos ao lado de quem você ama. Se estiver só, você poderá se apaixonar intensamente num encontro virtual, no treino ou numa situação inesperada.





Por: ROSA DI MAULO