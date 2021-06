Tempo contribui para clima agradável com sol e friozinho no dia dos namorados

Uma intensa massa de ar polar se espalha pelo Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, proporcionando um fim de semana com clima agradável.





Para este 12 de junho, dia dos namorados, as condições são de tempo firme com poucas nuvens no céu em todas as áreas. Embora o sol apareça, as temperaturas seguem amenas durante todo o dia na maior parte do Estado.





Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 40% ao longo deste sábado.





A meteorologia estima madrugada com mínima de 10°C e a máxima não deve passar dos 26°C. As temperaturas maiores devem se concentrar na região pantaneira e bolsão.





Na capital o tempo amanhece fechado, mas no decorrer do dia o sol aparece proporcionando um dia agradável. As temperaturas variam entre 10°C a 23°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)