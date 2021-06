HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Decisões de assuntos de família e de vida marcarão este sábado. Hora de realizar um sonho antigo e dar uma virada na sorte. Conte com um clima protetor e carinhoso no amor. Resgates do passado darão segurança. Coloque a conversa em dia com amizades e desfaça mal-entendidos. Mercúrio retrógrado trará reflexões e visão realista. Cheque informações. Repense opiniões e posicionamentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite este sábado para relaxar, dar um tempo para a cabeça e evitar desgastes com discussões inúteis com o par, irmãos ou alguém próximo. Ideias criativas e soluções surgirão de conversas agradáveis com amizades e pesquisas nas redes. Fique por dentro das tendências e novidades. Assuntos financeiros ainda causarão preocupações. Reflita sobre o futuro e repense investimentos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos financeiros e valores interferirão nos relacionamentos. Reflita sobre escolhas e projeto de vida. O Sol em seu signo iluminará caminhos de maior realização pessoal. Objetivos e planos poderão mudar nesta fase de Mercúrio retrógrado também em seu signo. Perspectivas positivas nas áreas profissional e financeira animarão o clima. Conte com apoio do par num empreendimento lucrativo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Visualize o futuro, expanda a consciência e eleve seus padrões. O sábado desenhará cenário positivo para o futuro, mudanças na maneira de se relacionar e boas escolhas. Conexões com pessoas de longe trarão otimismo e entusiasmo com novos planos. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seu brilho, beleza e sensibilidade, nesta fase. Viagem favorecerá o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Quebre a rotina com atividades ao ar livre e levante o astral. Momento de renovar a fé, estabilizar relações e elevar os sentimentos. Conversas francas e esclarecedoras aprofundarão uma amizade. Desfaça um mal-entendido e aumente a confiança num relacionamento especial em sua vida. Notícias animadoras de longe despertarão sonhos. Fase positiva para mudanças. Cultive a paz e a serenidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resolva conflitos com uma amizade e fortaleça vínculos. O sábado favorecerá o amor e a vida social. Momento bastante positivo para ampliar relações e criar uma rede forte ao seu redor. Talvez precise trabalhar e eliminar tarefas pendentes. Aproveite também para planejar mudanças no lifestyle e rumos da carreira. Sentimentos profundos intensificarão a vida íntima. Reflita sobre o futuro. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Momento de superar o passado, transformar padrões e imprimir mais emoção no amor e relações próximas. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para aprofundar o diálogo e repensar filosofias. Talvez precise alterar um plano de viagem ou acolher alguém que está longe com palavras carinhosas e conselhos sábios. Harmonia nas relações profissionais. Prestígio e sucesso pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ficar em casa e fazer suas coisas será a melhor opção para o sábado. Saúde mais frágil pedirá cuidados e atenção dobrada. Se puder, evite deslocamentos. Conexões com pessoas queridas de longe alegrarão o coração. Um convite especial virá na direção dos sonhos, embora você precise de tempo para se organizar ou pensar a respeito. Assuntos de família cobrarão reflexões.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Troque confidências com a família e planeje mudanças. O sábado reserva muitas emoções e prazeres diferentes. Crie um clima carinhoso com os filhos, o par e programe um fim de semana divertido. Pressões financeiras continuarão. Encontre soluções originais para ganhar fôlego e diminuir despesas. Amor com mais cumplicidade, posicionamento claro e respeito aos limites de cada um.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Tome iniciativas nos relacionamentos, cuide da família e dobre a atenção com a saúde. O sábado será agitado por muitas solicitações e tarefas. Resolva pendências e organize ideias. Assuntos de trabalho rondarão a cabeça. Cheque tendências nas redes. Você poderá ter ótimas ideias para enriquecer seus projetos. Conversas gostosas criarão um clima carinhoso e envolvente no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





A cabeça estará à mil. Aproveite o sábado para trocar ideias de trabalho com o par, movimentar o corpo com caminhadas ou treino e melhorar a disposição física. Manter sua saúde e a dos outros protegida será prioridade, tome os devidos cuidados. Não será momento de assumir riscos, nem de ações impulsivas. Abrevie conversas, o pavio estará curto em discussões chatas. Brinque mais!



Peixes - 20/02 a 20/03





Compras e investimentos na casa poderão estourar o orçamento. Evite gastar mais do que ganha. O momento cobrará foco nas prioridades e acerto de contas. Mercúrio retrógrado poderá atrasar projetos da vida familiar ou levantar assuntos delicados de convivência. Em qualquer das situações, encare conversas difíceis e faça acordos. Amor com clima divertido e paixão. Curta prazeres diferentes.





Por: ROSA DI MAULO