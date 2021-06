Mãe e filha são assassinadas a tiros ao cobrarem dívida de ex-candidato a vereador em município de MS

Familiares delas disseram à polícia que Rosenilda, conhecida como Rose, estava tendo um relacionamento extraconjugal com o suspeito e ele teria pego dinheiro dela.

Andréia e Rose foram mortas a tiros; amante da mais velha é o suspeito — Foto: Redes sociais

Mãe e filha foram mortas a tiros na noite de sexta-feira (04), no município de Antônio João, a 301 quilômetros de Campo Grande, na região de fronteira com o Paraguai. O suspeito do crime é um homem de 52 anos que foi candidato a vereador da cidade nas últimas eleições.





De acordo com o boletim de ocorrência, Rosenilda Rodrigues Maciel, de 54 anos, e a filha, Andréia Rodrigues Maciel, de 34, foram mortas na rua, logo após terem saído da casa de uma vizinha.





Conforme a polícia, as vítimas foram baleadas ao cobrarem do suspeito uma dívida financeira. Na versão de familiares das vítimas à polícia, Rosenilda teria um relacionamento extraconjugal com o suspeito e ele teria pego dinheiro dela.





Moradores da rua onde aconteceu o crime disseram à polícia que ouviram tiros e uma mulher gritando por socorro.





O suspeito fugiu de carro logo após o crime e até a publicação desta reportagem não tinha sido localizado. O caso foi registrado como homicídio.





