Sol e calor predominam neste sábado em Mato Grosso do Sul

O sábado (05) começa com tempo aberto em Mato Grosso do Sul, mas no período da tarde haverá aumento de nebulosidade em grande parte do Estado. Não há indicativo de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar podem atingir 20% nas horas mais quentes do dia. Esse indicador acende o alerta para cuidados com a saúde e também para o risco de focos de queimadas.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 15°C na região norte, e a máxima pode chegar aos 37°C na região pantaneira.





Na capital o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 20°C a 33°C. A umidade relativa do ar pode chegar aos 20°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)