HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

O foco no trabalho aumentará a produção. Mesmo que a motivação esteja em outras áreas, o dia não permitirá desvios na rotina. Dobre a atenção na saúde. Notícias darão no que pensar. Respeite orientações médicas, mantenha o distanciamento social e faça sua parte pelo bem de todos. Novidades dos filhos e o carinho da família alegrarão o coração. Siga confiante.



Touro - 21/04 a 20/05





Entusiasmo com novos projetos e trocas de mensagens carinhosas darão sabor ao dia. Aumente a exposição nas redes e conquiste novos espaços. Autoconfiança, criatividade, empatia e brilho não faltarão hoje. Aproxime quem está longe e atraia oportunidades de trabalho. Negócios caminharão devagar e firmes. Perspectivas financeiras serão positivas.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fortaleça a autoestima e confie no futuro. Expectativas poderão se cumprir e equilibrar as finanças. Dê uma atenção especial à família, à casa e aos assuntos pendentes do passado, hoje. Ambiente carinhoso e protetor, bases afetivas firmes e sucesso dos empreendimentos anunciam fase de estabilidade e segurança. Comunicações aceleradas. Novidades à vista!



Câncer - 21/06 a 21/07





Informações de um curso ou viagem manterão o astral em alta. Siga orientações, providencie documentos ou outras necessidades e não perca prazos. Clima animado e trocas carinhosas nas interações e atividades de grupo darão sabor ao dia. Mercúrio retrógrado poderá causar dispersão e esquecimentos. Confira a agenda, evite atrasos ou confusões.





Leão - 22/07 a 22/08





Sintonia forte com os sentimentos, coincidências e sincronicidades aumentarão a magia e o encantamento pela vida. Siga a intuição nos relacionamentos e ajude a quem puder. Desejos de mudanças estarão mais fortes. Espere por melhores condições, em compras e decisões financeiras. Bom momento para intensificar o treino e transformar hábitos. Cuide da saúde.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, jogar a autoestima para cima e projetar sua imagem. O dia trará maior exposição no ambiente profissional. Mesmo que você encontre pequenos obstáculos pelo caminho, os resultados serão positivos e fortalecerão sua posição. Talvez precise rever metas, com Mercúrio retrógrado.



Libra - 23/09 a 22/10





Confie na sua percepção. Preparativos de viagem, ou procedimentos para um curso, roubarão a atenção no trabalho. Cuidado com distrações, a rotina poderá ficar confusa, hoje. Cada detalhe será importante, com Mercúrio retrógrado. Faça as coisas com calma e evite esquecimentos. A imaginação correrá à solta. Aumente a sintonia com sua força interior.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dicas e novidades chegarão de repente. Coloque a conversa em dia com amigos e pense também num plano “B”. Movimentações na equipe e troca de confidências com a família darão no que pensar. A fase incentivará mudança nos planos e abertura a novos projetos. Talvez volte atrás em decisões. Novo empreendimento ganhará força. Conte com sorte nos negócios.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novos planos para o futuro trarão empolgação, hoje. Carreira com mais projeção e popularidade. Implante inovações no trabalho e ganhe reputação. Você poderá surpreender o chefe, ou alavancar um empreendimento com garra e coragem. Caminhos de sucesso estarão abertos. Aposte em maior exposição e brilhe! Amor com algumas pendências e cartas na mesa.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O amor inspirará planos otimistas e mudanças no lifestyle. Notícias de longe despertarão desejos de aventuras e de novos rumos. Estudos, convites e conexões internacionais ampliarão possibilidades. Planeje com antecedência. Posicionamentos claros nas relações de trabalho não darão margem a dúvidas. Renegocie e encerre pendências financeiras. Acertos jurídicos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Afaste angústias com conversas esclarecedoras num tom mais profundo com o par. O dia convidará à intimidade. Resolva assuntos do coração e comece uma fase nova no amor. Atitude nas relações de trabalho aquecerá negócios e motivará a equipe. Divida melhor as responsabilidades e dedique tempo aos interesses pessoais. Faça suas coisas sem estresse.



Peixes - 20/02 a 20/03





Amor e família cobrarão atenção. O ritmo será acelerado, hoje. Não perca energia com discussões repetitivas. O importante será encontrar soluções práticas e eliminar pendências. Trabalho com andamento positivo. Confie nos resultados. Empatia em novos contatos e ótimo desempenho em negociações garantirão bons resultados. Crie novos vínculos.





Por: ROSA DI MAULO