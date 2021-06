ALEMS| Deputados devem votar cinco projetos na sessão plenária desta quarta-feira (16)

Sessões ordinárias são realizadas a partir do plenário da Casa de Leis, com participação remota da maioria dos deputados

Cinco projetos estão pautados para o Ordem do Dia da sessão desta quarta-feira (15) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas serão analisadas em primeira, segunda e discussão única e em redação final. A sessão inicia-se às 9h e as pessoas interessadas podem acompanha-la por meio dos canais oficias da Casa de Leis.





De autoria do deputado Barbosinha (DEM), o Projeto de Lei 114/2020 retorna a Plenário para ser votado em redação final. Aprovada em segunda discussão na quarta-feira da semana passada, a proposta obriga as empresas operadoras de cinema a oferecerem, ao menos uma vez por mês, sessões adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.





Em segunda discussão, está pautado o Projeto de Lei 212/2020 , de autoria do Capitão Contar (PSL). A proposta altera a redação da Lei 4.416/2013 , que trata sobre o acesso à informação. A proposição tem pareceres favoráveis da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e da Comissão de Finanças e Orçamento.





Também está previsto o Projeto de Lei 111/2021 , de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB). A proposta, a ser apreciada em primeira discussão, muda dispositivo da Lei 1.810/1997 , que criou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a mudança proposta, fica proibida a retenção ou a apreensão de veículos em decorrência da inadimplência no pagamento do IPVA.





Outra matéria pautada para primeira discussão é o Projeto de Lei 232/2020 , do Poder Executivo, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Trata-se de proposta de lei específica sobre o ITCD – normas referentes a esse tributo estão previstas em artigos da Lei 1.810/1997 , mas não há lei específica que o regulamente.





Deve ser votado, ainda, o Projeto de Resolução 12/2021, em discussão única. De autoria do deputado Evander Vendramini (PP), a proposta concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense.





Youtube, Facebook, As sessões ordinárias da ALEMS são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras. Devido às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, não estão abertas à participação presencial do público externo. No entanto, qualquer pessoa pode acompanhar remotamente as reuniões, que são transmitidas ao vivo pelo Canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ).





Por: Osvaldo Júnior