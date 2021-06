Quarta-feira com aumento de nebulosidade e temperatura máxima de 31°C

A quarta-feira (16) em Mato Grosso do Sul deve registrar aumento de nebulosidade em algumas regiões.





De acordo com a Somar Meteorologia, instabilidades em altitude no interior do continente voltam a deixar o tempo bem fechado na parte oeste e sul do Estado, onde há possibilidade de chuvisco e ligeira queda nas temperaturas máximas. Nas demais regiões o ar seco predomina e o tempo segue firme.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 11°C na região sudoeste e a máxima deve chegar aos 31°C na região pantaneira.





Umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% na região do bolsão.





Em Campo Grande a quarta-feira o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas variam entre 14°C a 26°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)