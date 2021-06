Homem é ferido a pauladas, por ser parecido com serial killer

Vagando às margens da BR-262, vítima gritou por socorro, mas ninguém parou para ajudar achando que era Lázaro

Vítima sendo levada para a Santa Casa após ser espancada a pauladas ©Kísie Ainoã

Depois de ter sido espancado a pauladas na tarde desta terça-feira (22), um homem de 27 anos, identificado apenas como Brendo, tentou, mas não conseguiu socorro enquanto perambulava e pedia ajuda às margens da BR-262, próximo ao autódromo de Campo Grande. Ele ficou mais de 3 horas tentando, sem sucesso. O motivo? A semelhança com o serial killer Lázaro, atualmente um dos mais procurados do Brasil.

Corpo de Bombeiros durante resgate do rapaz na região do autódromo de Campo Grande ©Kísie Ainoã

À polícia, Brendo apresentou documentos e deu detalhes sobre pontos de Campo Grande, o que descartou qualquer possibilidade de se tratar do procurado, apesar da semelhança no tom de pele e cabelos negros.





O homem contou versão de cinema sobre o que ocorreu. Diz ter sido sequestrado por volta do meio-dia, no Bairro Tiradentes. Segundo ele, quatro encapuzados o abordaram e o obrigaram a entrar em um carro preto. De lá, partiram para a região do autódromo.





Já no local, distante da área urbana, a vítima afirma ter sido espancada com pedaços de pau e abandonada na região.





Ferido, o rapaz foi flagrado por motoristas andando às margens da rodovia sinalizando para carros e gritando por socorro, porém, ninguém parou.





Recebemos mensagens de vários leitores que presenciaram a cena e também falaram sobre a semelhança com Lázaro. Um deles chegou a filmar, mas não parou.





“É muito parecido. Se é verdade ou não logo, logo vamos descobrir, se ele não chegar no Paraguai, né”, comentou um leitor. "Parece muito com o Lázaro”, completou outro.





Depois de horas tentando ajuda, o jovem não resistiu, caiu próximo a pista. Pessoas que passavam pela área acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros dizendo que viram "um cara parecido com Lázaro na rodovia".





Brendo foi socorrido com ferimentos nas costas, pescoço e cabeça e levado para a Santa Casa. Segundo a Polícia Militar, o rapaz possui passagens pela polícia, entre elas, por roubo.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Clayton Neves e Liniker Ribeiro